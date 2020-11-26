Народный артист Украины Виктор Павлик на одном из концертов сфотографировался с дуэтом сестер-близняшек "Анна-Мария". Кадр вызвал возмущение фанов певца, ведь девушки неоднозначно высказываются об аннексии Крыма Россией.

На личной странице в фейсбуке Виктор Павлик довольно часто делится фотографиями из-за кулис концертной жизни. Один из последних кадров вызвал шквал обсуждения в сети. На фото артист позировал с Анной и Марией Опанасюк, которые поют в дуэте "Анна-Мария". Коллектив имеет скандальную славу, ведь сестры-близняшки ни в одном интервью не выразили четкую позицию относительно аннексии родного Крыма и не ответили на вопрос "Чей Крым".

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"Девочки, мои подруги, Аня и Мария", – написал Виктор Павлик в заметке.

Реакция пользователей на фото Виктора Павлика с дуэтом "Анна-Мария"

Фанов возмутило то, что народный артист Украины называет подругами певиц, которые не имеют внятной гражданской и патриотической позиции. Поэтому это сообщение кумира они сильно раскритиковали.

Это же те девушки, которые не знают, чей Крым, и что Россия воюет против Украины;

Они зашкварены концептуально! Нехорошо этому потакать. Они готовы позорить Украину для собственной выгоды, делают это публично и медийно;

Гордиться колежанством с теми барышнями не стоит. Война не закончена, ребята гибнут, а те ваши коллеги ничего об этом не знают, потому что не хотят, потому что аполитичны;

На возмущенные комментарии Виктор Павлик ответил лично. Музыкант заявил, что Анна и Мария Опанасюк имеют свою позицию и являются настоящими украинками. Волну хейта в сторону дуэта "Анна-Мария" он попытался сдержать религиозными убеждениями.

Совсем они не зашкваренные, а абсолютно нормальные классные позитивные люди, с правильной своей позицией. Это у вас иллюзия, и несмотря даже что они из Крыма, они очень даже украиночки и душой и сердцем они здесь! Так нельзя к людям относиться. Не по-христиански, как минимум,

– написал Павлик.

Певицы также не оставили без внимания бурное обсуждение в профиле коллеги. Они подчеркнули, что пишут песни на украинском языке, платят налоги, участвуют в благотворительных концертах и "любят и уважают свою страну и людей".

"Ни один закон мы не нарушили. Мы живем по совести. Украина очень разная. Но это не значит, что тот, кто громче всех выкрикивает "Слава Украине" является самым большим патриотом. Для нас патриотизм в другом, в делах", – написал дуэт "Анна-Мария".