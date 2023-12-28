Сколько цветут разные виды орхидеи: интересные наблюдения

Существует множество видов орхидеи. Все они невероятно красивы и прекрасно украшают дома. Однако эти растения – привередливы в уходе. Поэтому следует тщательно подготовиться, прежде чем приобрести такие цветы.

Орхидеи цветут по-разному: один вид – длиннее, другой – меньше. Ведь они имеют свои особые потребности в уходе. Сегодня 24 Канал расскажет об этом подробнее.

О чем идет речь Названо лучшее место для орхидеи зимой

Фаленопсис

За этим видом орхидеи достаточно легко ухаживать. Цветы могут быть разных цветов: белые, розовые, фиолетовые, желтые, оранжевые и красные. Они растут поодиночке или собираются в соцветия. Фаленопсис может цвести от 3 до 8 месяцев.

Фаленопсис цветет 3-8 месяцев / Фото Canva

Дендробиум

У этого вида орхидеи высокий и тонкий стебель, на котором виднеются зеленые листочки. Цветок имеет приятный аромат и придает особый шарм комнате. Цветение дендробиума происходит после состояния покоя и продолжается 2-3 недели.

Дендробиум цветет 2-3 недели / Фото Canva

Ванда

Ванда любит свет, влажность и требует регулярного доступа к воздуху. Большое количество солнечных лучей помогает орхидее развиваться. Однако следует внимательно смотреть за тем, чтобы листочки не получили ожогов. Ванда цветет раз в год. Это происходит весной или летом. Цветение может продолжаться от 2 недель до 2 месяцев.

Ванда цветет от 2 недель до 2 месяцев / Фото Canva

Коттлея

Каттлея имеет большие цветы ярких цветов. Этот вид орхидеи может адаптироваться к любым условиям и достаточно вынослив. Когда каттлея находится в состоянии покоя, ее следует держать на балконе, который предварительно необходимо остеклить. Обычно цветение происходит в течение 3 недель.

Каттлея цветет 3 недели / Фото Canva

Цимбидиум

Весной Цимбидиум выносят на балкон или открытую террасу. В этот период температура воздуха ночью примерно 7-10 градусов. Изменить расположение орхидеи нужно, когда придет осеннее похолодание. Цимбидиум начинает цвести ближе к зиме. Происходит это примерно 1-2 месяца.

Цимбидиум цветет 1-2 месяца / Фото Canva

Брассия

Брассия цветет почти весь год. Этот вид орхидеи должен находиться в не слишком освещенном помещении. Зимой она требует много свежего воздуха. Обычно брассия цветет в течение 1-2 месяцев.

Брассия цветет 1-2 месяца / Фото "Язык цветов"