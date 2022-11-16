Возвращаем пуховик к жизни: как вернуть форму деформированной куртке
Погода призывает украинцев доставать теплые пуховые куртки из дальних полочек. Однако пух из этих курток может зависеть, а сам пуховик потеряет форму и объем. Как вернуть куртку в нормальное состояние и разровнять пух под тканью с помощью простого лайфхака – читайте в материале.
Пуховики могут деформироваться как от неправильного хранения, так и от неудачной стирки. Вернуть их нормальную форму и освежить вид куртки поможет простой метод, пишет 24 канал.
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Как спасти пуховик
Если вы не очень удачно постирали свой пуховик, и весь пух скатался внутри или неравномерно распределен под тканью, на помощь придет стиральная машина и шарики для тенниса.Обратите внимание! Для этого метода ваш пуховик должен быть влажным, только после стирки. Просто смочить его водой будет недостаточно – так вы можете окончательно испортить куртку.
Загрузите вашу пуховую куртку в стиралку и добавьте несколько теннисных мячиков. Если нет дома, то можете воспользоваться клубками нитей, плотно завязанными и помещенными в небольшие мешочки.
Как вернуть объем пуховика / Фото Unsplash
Поставьте стиральную машину на режим отжима. Учитывая результат, повторите отжим несколько раз. Шарики разбивают пух во время отжима и придают ему утраченный объем.