Возвращаем пуховик к жизни: как вернуть форму деформированной куртке

Погода призывает украинцев доставать теплые пуховые куртки из дальних полочек. Однако пух из этих курток может зависеть, а сам пуховик потеряет форму и объем. Как вернуть куртку в нормальное состояние и разровнять пух под тканью с помощью простого лайфхака – читайте в материале.

Пуховики могут деформироваться как от неправильного хранения, так и от неудачной стирки. Вернуть их нормальную форму и освежить вид куртки поможет простой метод, пишет 24 канал.

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Как спасти пуховик

Если вы не очень удачно постирали свой пуховик, и весь пух скатался внутри или неравномерно распределен под тканью, на помощь придет стиральная машина и шарики для тенниса.

Для этого метода ваш пуховик должен быть влажным, только после стирки. Просто смочить его водой будет недостаточно – так вы можете окончательно испортить куртку.

Загрузите вашу пуховую куртку в стиралку и добавьте несколько теннисных мячиков. Если нет дома, то можете воспользоваться клубками нитей, плотно завязанными и помещенными в небольшие мешочки.

Как вернуть объем пуховика / Фото Unsplash

Поставьте стиральную машину на режим отжима. Учитывая результат, повторите отжим несколько раз. Шарики разбивают пух во время отжима и придают ему утраченный объем.

Если вы хотите не только освежить вид пуховика, но еще и его запах, на мячики или клубки нитей вы можете нанести несколько капель эфирного масла, которое вам нравится. И обратите внимание – слишком много масла может оставить пятна на ткани пуховика.