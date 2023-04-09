Вербное воскресенье 2023: лучшие открытки-поздравления с праздником

Вербное воскресенье в 2023 году православные христиане отмечают 9 апреля. Именно в этот день украинцы отправятся в церковь освящать веточки вербы и начнут подготовку к Пасхе. Вербное воскресенье – это прекрасный светлый день, в который поздравляют родных и близких.

В воскресенье перед Пасхой Христос въехал в Иерусалим, а миряне устилали ему дорогу пальмовыми ветвями. В регионах, где пальмы не растут, принято святить ивовые ветки, которые затем в течение целого года будут оберегать дома верующих. После богослужения возле церкви говорят: "Ива бьет – не я бью, отныне через неделю будет Пасха!".

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В Вербное воскресенье принято поздравлять родных. 24 Канал подготовил подборку красивых открыток, которые вы можете отправить друзьям и близким.

Открытки-поздравления с Вербным воскресеньем 2023



Поздравления с Вербным воскресеньем 2023 / Фото Pinterest



Открытка с Вербным воскресеньем / Фото Pinterest



Картинки с Вербным воскресеньем 2023 / Фото Pinterest



Поздравления с Вербным воскресеньем в картинках / Фото Pinterest



Открытка с Вербным воскресеньем / Фото Pinterest



Поздравления с Вербным воскресеньем 2023 в картинках / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с Вербным воскресеньем 2023 / Фото Pinterest



Вербное воскресенье 2023: поздравления в картинках / Фото Pinterest



Вербное воскресенье: картинки-поздравления с праздником / Фото Pinterest