Когда будет Великий пост в 2024 году: основные правила, которых нужно придерживаться
Традиционно перед Пасхой продолжается Великий пост. В этом году он начнется 18 марта, а завершится 4 мая. Это самый длинный пост в году, который также считается одним из самых строгих. Верующие постятся 48 дней.
Великий пост всегда начинается за семь недель до Воскресения Господня, а именно в понедельник, а заканчивается в субботу. О правилах, которых нужно придерживаться в этот период, расскажет 24 Канал.
Кстати Когда будем праздновать Благовещение Пресвятой Богородицы в 2024 году
Правила Великого поста
У первый день Великого поста и Страстную пятницу нужно придерживаться строгих правил. В частности, верующие не употребляют мясные, молочные продукты и яйца. Также отказываются от блюд, в которых они содержатся.
У первую неделю Великого поста и Страстную неделю люди воздерживаются от мясных продуктов и блюд.
В другие недели, в частности в понедельник, среду и пятницу, также нельзя добавлять в рацион мясные продукты и блюда. А во вторник и четверг разрешается вся пища.
Кроме того, во время Великого поста запрещаются вечеринки, танцы, развлечения, свадьбы и другие подобные мероприятия.
Кто может воздержаться от поста
- Нищие.
- Дети до 14 лет.
- Люди, которым уже есть 60 лет.
- Люди, которые тяжело работают.
- Люди, которые путешествуют более восьми часов.
- Беременные.
- Тяжелобольные.
- Женщины, которые кормят грудью.
- Женщины после родов.