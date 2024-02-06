Когда будет Великий пост в 2024 году: основные правила, которых нужно придерживаться

Традиционно перед Пасхой продолжается Великий пост. В этом году он начнется 18 марта, а завершится 4 мая. Это самый длинный пост в году, который также считается одним из самых строгих. Верующие постятся 48 дней.

Великий пост всегда начинается за семь недель до Воскресения Господня, а именно в понедельник, а заканчивается в субботу. О правилах, которых нужно придерживаться в этот период, расскажет 24 Канал.

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Правила Великого поста

У первый день Великого поста и Страстную пятницу нужно придерживаться строгих правил. В частности, верующие не употребляют мясные, молочные продукты и яйца. Также отказываются от блюд, в которых они содержатся.

У первую неделю Великого поста и Страстную неделю люди воздерживаются от мясных продуктов и блюд.

В другие недели, в частности в понедельник, среду и пятницу, также нельзя добавлять в рацион мясные продукты и блюда. А во вторник и четверг разрешается вся пища.

Кроме того, во время Великого поста запрещаются вечеринки, танцы, развлечения, свадьбы и другие подобные мероприятия.

Кто может воздержаться от поста