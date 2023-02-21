Последняя неделя перед Великим постом: как подготовиться и что нельзя есть

С 20 февраля по 26 февраля длится последняя неделя перед Великим постом. В христианской традиции она называется Сырная седмица или Сырная неделя. О значении этого периода для верующих читайте ниже.

В последнюю неделю перед постом христиане отказываются от определенной пищи. Поскольку уже тогда верующие готовятся к Великому посту: как телом, так и душой, пишет 24 Канал.

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Последняя неделя перед строгим постом 2023 года: что стоит знать

Сырная седмица длится целую неделю и заканчивается Прощенным воскресеньем. В этот день верующие должны извиниться перед всеми оскорбленными людьми. Таким образом, нужно очиститься от грехов и готовиться к Воскресению Христову.

В последнюю неделю перед Великим постом верующие отказывают от каких-либо мясных продуктов. Однако можно употреблять в пищу яйца, масло, творог и другие молочные продукты. Именно поэтому эту неделю называют "сырной". Также в эту неделю разрешается есть рыбу и другие морепродукты.



Сырная седмица – последняя неделя перед Великим постом 2023 / Фото Pinterest

Кроме ограничений в еде, в Сырную седмицу верующие готовят к посту в духовном смысле: посещают богослужения, читают специальные молитвы и воздерживаются от громких забав. В эту неделю принято пойти к исповеди и принять таинство причастия.

Итак, последняя неделя перед Большим постом является переходным периодом к строгому посту в церковном календаре. Поскольку человек должен постепенно отказываться от мясных и молочных блюд, чтобы не навредить организму.



Неделя перед Великим постом 2023 / Фото Pinterest

Следует напомнить, что Великий пост в 2023 году начинается 27 февраля, а заканчивается 15 апреля. Пост продолжается 49 дней. В это время верующие ограничивают себя в пище: перестают употреблять мясо, рыбу, молочные продукты и алкогольные напитки.

Однако верующие, имеющие проблемы со здоровьем, дети, беременные женщины и пожилые люди не обязаны соблюдать все ограничения в еде. Поскольку это может нанести ущерб их здоровью. Но духовный аспект поста важен для всех.