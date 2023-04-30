Вальпургиева ночь: что означает, происхождение и обряды праздника

Вальпургиева ночь – языческий праздник, который отмечается с 30 апреля по 1 мая. В древности оно означало приход весны и урожая. В этот день люди много танцевали и пели. Какие еще обряды существовали в этот день – читайте дальше.

Вальпургиевую ночь отмечают с 30 апреля по 1 мая. Оно происходит из языческих времен. Люди разжигали огонь, чтобы прогнать считавшихся мертвых и злых духов ходят в эту ночь среди живых. Какое происхождение праздника и какие обряды совершают в этот день – расскажет 24 Канал.

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Происхождение Вальпургиевой ночи

История Вальпургиевой ночи начинается еще с дохристианских времен Когда народы Северной и Центральной Европы праздновали приход весны и возвращение солнца после зимы. В честь этого праздника проводились разнообразные обряды и верования, связанные со смертью и воскресением природы

В христианские времена этот праздник связывали со святой Вальпургией, английской проповедницей, жившей в восьмом веке и впервые привезшей христианство на территорию современной Германии. Она стала покровительницей христианских монастырей и ввела много разных обычаев и обрядов.



Иллюстративное фото Вальпургии / Фото Pinterest

В средневековой Европе Вальпургиева ночь была связана с верованиями в колдовство и черную магию. Считалось, что в эту ночь собираются все демоны, пытающихся заполонить мир тьмой и злом. Поэтому проводились разные защитные обряды, чтобы спастись от темных сил.

Вальпургиева ночь в Украине: обряды

Наши предки в этот день наблюдали за журавлями: если наши предки в этот день ожидают дождя. У них был другой праздник, который называлось Живин день. 1 мая они чествовали главную покровительницу Рода и Целебной Силы – Богиню Живую.

В этот день предки поклонялись Богам, которые дарили плодородие земли. Они проводили языческие обряды: разжигали огонь и прыгали через него.



Обряд у огня / Фото Википедия

Считалось, что таким образом очищается тело и душа. А еще люди собирались у костра танцевать и петь песни.

А еще говорили, что в ночь с 30 апреля на 1 мая травы становились целебными. Поэтому женщины ходили в лес собирать их.

В Вальпургиеву ночь было модно носить вышиванки, которые символизировали связь с предками

Не обходилось в этот праздник без вкусной еды. На столе всегда были традиционные украинские блюда, такие как колбаса, кулич и печенье.