28 апреля православная церковь чтит память апостолов от 70 Аристарха, Пуда и Трофима, пишет 24 Канал. Аристарх служил в апостоле Павле, а со временем стал епископом города Анамея.

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Пуд был Римским сенатором. Он старался быть милосердным и вести благочестивую жизнь. В последние годы Пуд превратил свой дом в церковь.

Трофим сопровождал апостола Павла в его путешествиях. Он погиб мученической смертью за веру во Христа.

Именины 28 апреля празднуют Андрей, Виктор, Трофим, Савва, Василиса, Анастасия.

Что нельзя делать в этот день

В этот день было заведено осматривать ульи и пасеки. Их выставляли на воздух, чинили и окропляли святой водой, прежде чем заселять пчел.

В этот день запрещено убивать пчел.

Сегодня нельзя перерабатывать.

В этот день рекомендовали не делиться секретами и не рассказывать тайны.

Сегодня нельзя ссориться и конфликтовать с родными.

Приметы на 28 апреля

Если на территорию дома залетит рой пчел – у хозяина будет характер.

Ночью прохладно – в ближайшие дни будет тепло и солнечно.

Вишня отцвела – заморозков больше не будет.

Красный рассвет – в мае будут грозы.

День в Украине и мире

Всемирный день охраны труда. Этот праздник отмечают как в мире, так и в Украине. Охрана труда важна для предотвращения травм или несчастных случаев на работе.

Всемирный день женского здоровья. Это событие ежегодно выпадает на последнюю пятницу второго месяца весны. Она направлена на улучшение здоровья женщин во всем мире.