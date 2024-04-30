Вальпургиева ночь: значение и традиции одного из самых мистических праздников

Ежегодно в ночь с 30 апреля на 1 мая отмечается Вальпургиева ночь. Этот праздник пришел к нам еще с языческих времен. Раньше люди вместе с ним встречали весну. Считается, что ночью мертвые могут наведаться к живым, ведь граница между их мирами ослабевает.

Наиболее популярный праздник в странах Северной и Центральной Европы. Однако и в Украине многие люди о нем знают. Подробнее – на сайте LifeStyle 24.

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Вальпургиева ночь: история праздника

Вальпургиеву ночь связывают с английской монахиней, по имени Вальпурга. Известно, что в 748 году она основала монастырь в Германии. Женщину очень полюбили люди, поэтому начали называть святой, когда умерла.

Считается, что именно 1 мая родилась святая Вальпурга. Согласно народным приметам, в этот день на улице царят ведьмы, которые не хотят, чтобы приходила весна. Поэтому во времена Средневековья была традиция разжигать огонь, чтобы сжечь чучело нечистой силы. Кроме того, люди танцевали и играли в игры. В молитвах они также просили хорошего урожая.

С 30 апреля на 1 мая – Вальпургиева ночь / Фото Pixabay

Вальпургиева ночь: украинские традиции праздника

Традиции празднования передались нам еще с давних времен. Когда-то молодые парни и девушки шли вместе к костру, где веселились и пели народные песни. В это время вокруг царила магия. После всего действа, люди гасили огонь: так они прощались с зимой, а природа восстанавливалась.

1 мая славяне чествовали богиню Живу, которая символизировала род и целебную силу. Люди поклонялись языческим богам, которые отвечают за плодородие, прыгали через костры, молодежь даже брала метлы, которыми отгоняла нечисть.

Обязательно нужно было пойти в лес за целебными травами. Считалось, что они становятся такими в ночь с 30 апреля и 1 мая. Кстати, есть мнение, что в это время снятся вещие сны, поэтому нужно обратить на них внимание.