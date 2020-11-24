Известный американский актер Джордж Клуни рассказал, как однажды над ним пошутил Брэд Питт во время совместных съемок. Звезда назвал розыгрыш "ужасным".

Не так давно американский актер Джордж Клуни дал интервью известному мужскому журналу GQ. Там он рассказал об отношениях с женой Амаль. А в отдельном видео, которое опубликовали на ютуб-канале журнала, он рассказал о розыгрыше от Брэда Питта.

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Знаменитость рассказал об истории, произошедшей во время их совместных съемок в фильме "12 друзей Оушена". По словам Джорджа Клуни, Брэд Питт решил подшутить над ним, привлекая весь город Комо в Италии.

Брэд Питт разослал всем местным жителям листовки, а также расклеил их по всему городу, на которых отмечалось, что Джорджа Клуни следует называть мистер Клуни или Дэнни Оушен.

Просьба обращаться к Джорджу Клуни только как к мистеру Клуни или же называть Дэнни Оушен, потому что так зовут его героя. И не смотрите ему прямо в глаза,

– объявлялось в листовке.

Клуни рассказал, что на такие провокационные сообщения сразу же отреагировала местная пресса. "Газеты писали: "Дьявол! Джордж Клуни – дьявол". Ужасная история, за которую я ему позже отомстил", – отметил актер.

Смотреть полное интервью с Джорджом Клуни онлайн: