Чем и как утеплить деревянные окна, чтобы не продувал ветер

В этом году снова возможны отключения света из-за обстрелов Россией энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому нужно утеплять дом заранее.

Следует обратить внимание на окна, потому что именно через них проходит холод в дом. У многих людей они деревянные, потому что это экологично. Есть несколько методов, как утеплить деревянные окна: о них расскажет 24 Канал.

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Как и чем утеплить деревянные окна: способы

Бюджетный и очень простой метод, как утеплить окна из дерева – воспользоваться бумагой. Этим материалом закрывают все имеющиеся щели в рамах. Сверху бумаги клеится скотч. Маленький недостаток лишь в том, что после зимы как будете забирать бумагу, то может повредиться краска на стенах.



Бумага / Фото Типография "Вольф"

Существует еще один простой способ, который можно воспроизвести в домашних условиях. Поищите техническую вату и вырежьте тонкие полоски из любой ткани. Вату нужно заложить в щели и зафиксировать ее в этих местах канцелярским ножом. А сверху просто поклейте тканевые полоски, зафиксировав скотчем.



Тканевые полоски / Фото "Самотужки"

Более сложным, но действенным методом является энергосберегающая прозрачная пленка. Перед ее нанесением окна и раму нужно тщательно помыть и обезжирить. Под нижний штапик – часть оконной рамы, следует поставить наполнитель, поглощающий влагу. Может быть силикагель. Обрезаем пленку под размер окна и крепим ее на скотч, приложив к окну.



Энергосберегающая пленка / Фото "Оконные системы"

Если вам нужен готовый вариант, то можете приобрести резиновые уплотнители. Это тонкие полоски, которые сами клеятся на окна. И никакие ветры не страшны.



Резиновый уплотнитель / Фото Silverprom

Пригодится такой материал, как пенополиэтилен или пенистый полиэтилен. Его можно приобрести в любом строительном магазине. Имеет вид рулона. Прост в использовании, сам клеится и хорошо удерживает тепло в помещении.



Пенистый полиэтилен / Фото Arita.ua

Эффективно помогает в такой ситуации поролон. Порежьте его на несколько полосок и заставьте ими щели. Поклеить можно скотчем. Он не пропустит воздух в дом.



Поролон / Фото "Пром"