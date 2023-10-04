Чем и как утеплить деревянные окна, чтобы не продувал ветер
В этом году снова возможны отключения света из-за обстрелов Россией энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому нужно утеплять дом заранее.
Следует обратить внимание на окна, потому что именно через них проходит холод в дом. У многих людей они деревянные, потому что это экологично. Есть несколько методов, как утеплить деревянные окна: о них расскажет 24 Канал.
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Как и чем утеплить деревянные окна: способы
Бюджетный и очень простой метод, как утеплить окна из дерева – воспользоваться бумагой. Этим материалом закрывают все имеющиеся щели в рамах. Сверху бумаги клеится скотч. Маленький недостаток лишь в том, что после зимы как будете забирать бумагу, то может повредиться краска на стенах.
Бумага / Фото Типография "Вольф"
Существует еще один простой способ, который можно воспроизвести в домашних условиях. Поищите техническую вату и вырежьте тонкие полоски из любой ткани. Вату нужно заложить в щели и зафиксировать ее в этих местах канцелярским ножом. А сверху просто поклейте тканевые полоски, зафиксировав скотчем.
Тканевые полоски / Фото "Самотужки"
Более сложным, но действенным методом является энергосберегающая прозрачная пленка. Перед ее нанесением окна и раму нужно тщательно помыть и обезжирить. Под нижний штапик – часть оконной рамы, следует поставить наполнитель, поглощающий влагу. Может быть силикагель. Обрезаем пленку под размер окна и крепим ее на скотч, приложив к окну.
Энергосберегающая пленка / Фото "Оконные системы"
- Если вам нужен готовый вариант, то можете приобрести резиновые уплотнители. Это тонкие полоски, которые сами клеятся на окна. И никакие ветры не страшны.
Резиновый уплотнитель / Фото Silverprom
- Пригодится такой материал, как пенополиэтилен или пенистый полиэтилен. Его можно приобрести в любом строительном магазине. Имеет вид рулона. Прост в использовании, сам клеится и хорошо удерживает тепло в помещении.
Пенистый полиэтилен / Фото Arita.ua
- Эффективно помогает в такой ситуации поролон. Порежьте его на несколько полосок и заставьте ими щели. Поклеить можно скотчем. Он не пропустит воздух в дом.
- Если вы заметили щели в деревянных окнах, есть одно простое решение. Надо смазать их парафином, который предварительно растапливают. Метод отлично помогает решить проблему.