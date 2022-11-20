Тепло и уютно: как правильно утеплить окна на зиму, чтобы никогда не мерзнуть
Первые холода показали, что окна могут сильно пропускать холодный воздух и снижать температуру в помещении. Как просто и эффективно утеплить стекла окон и стекло - читайте в материале.
Для утепления окон подойдут как специализированные, так и подручные средства, сообщает 24 канал.
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Утепление пластиковых окон
Пластиковые окна – самый популярный вид окон, и это не удивительно – такой тип окон имеет меньше щелей и пропускает меньше холода за счет двойного стекла. И даже такие надежные стекла могут пропускать холод.
Для утепления пластикового окна подойдут:
- Резиновый уплотнитель – на каждом пластиковом окне есть черный уплотнитель, который может испортиться со временем. Его можно заменить, уменьшив таким образом сквозняки и крепче зафиксировав стекло. Купить уплотнитель можно в строительном магазине.
- Малярный скотч, бумажная лента – этими средствами можно заклеить микроскважины и не допустить сквозняков через окно.
- Герметик – это задвижка для окон продается в строительных магазинах и закрывает все щели. При этом герметик достаточно дорогим.
Как утеплить окна / Фото Unsplash
Утепление деревянных окон на зиму
В отличие от пластиковых окон, деревянные аналоги пропускают значительно больше сквозняков и холода в ваш дом, поэтому требуют более тщательного утепления.
Для того чтобы утеплить деревянные стекла, можно использовать:
- Резиновый уплотнитель – это средство также подходит для деревянных окон – оно может закрыть видимые щели и уменьшить прохождение сквозняков;
- Подручные наполнители – экономичный вариант для утепления любого окна. Вы можете взять вату, поролон, газетную или туалетную бумагу, чтобы закрыть скважины и минимизировать сквозняки в вашем окне;
- Парафин для окон – это специализированное средство можно приобрести в строймагазине. Такой парафин тщательно закрывает все микротрещины и щели на дереве и лишает ваш дом сквозняков и холода.
Как утеплить окна / Фото Unsplash