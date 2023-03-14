Свежесть и чистота: 4 средства, которые устранят неприятный запах в ванной комнате

Иногда в ванной появляется нежелательный запах. Его причиной могут служить канализационные трубы или чрезмерная влажность. О средствах, которые помогут избавиться от вони – читайте дальше.

Приятно, когда в ванной комнате чувствуется свежесть и хороший аромат. Однако для этого нужно следить за чистотой и пользоваться средствами, устраняющими неприятный запах, пишет 24 Канал.

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4 средства, которые помогут избавиться от неприятного запаха в ванной комнате

Хлорка

Хлорка – хорошее средство, которое может не только устранить вонь, но и обеспечивает чистоту в доме. Для этого вещество нужно развести в воде и протереть пол и стены в ванной комнате.

Хлорка имеет резкий запах, который вреден для здоровья человека. Поэтому необходимо открыть окно и проветрить помещение после уборки.



Хлорка очистит ванну от неприятного запаха / Фото Canva

Эфирные масла

Эффективным методом для улучшения аромата в ванной комнате являются эфирные масла. Используйте лаванду, мяту, эвкалипт и чайное дерево. Их следует время от времени разбрызгивать в помещении.

Кроме того, можно применять ароматические свечи, содержащие в своем составе эфирные масла. Они создадут романтическую атмосферу в комнате.



Эфирные масла создадут хороший аромат в ванной комнате / Фото Canva

Сода

Сода является вспомогательным веществом, которое может решить многие проблемы. Она также впитывает неприятный запах. В этом случае нужно всыпать соду на поверхность раковины или ванной.

Кроме того, вони в комнате могут появиться через канализационные трубы. Чтобы их очистить, можно смешать соду с уксусом и влить такую смесь в умывальник.



Сода может нейтрализовать неприятный запах в ванной комнате / Фото Canva

Лимон

Немногие знают, что лимон может помочь устранить неприятный запах в комнате. Для этого нужно положить несколько кусков лимона в разных частях ванной комнаты. Цитрусовые обладают свойством нейтрализовать неприятные запахи в воздухе и добавлять отличный аромат.



Чтобы в ванной был хороший запах, тогда используйте лимон / Фото Canva