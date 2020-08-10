Успенский пост 2020 года будет длиться две недели – с 14 по 27 августа включительно. Он считается таким же строгим, как и Великий пост. Мы собрали календарь питания на каждый день: что можно есть и от чего стоит отказаться – далее в материале.

По строгости Успенский пост приравнивается к Великому посту. Из своего рациона нужно исключить молочные, мясные и рыбные блюда (рыба разрешается только в конкретные дни), сообщает 24 канал.

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Календарь питания Успенского поста

14 августа 2020, пятница – горячая пища без масла, Разрешается вареная растительная пища без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы. Из напитков: чай, кофе, компоты, кисели, отвары. После утренней молитвы в церкви освящается свежий летний мед, а значит, и праздничная трапеза включает в себя множество блюд с этим продуктом.

15 августа 2020, суббота– сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища. В частности, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. Из питья: вода, соки.



Понедельник, среда и пятница – сухоядение

16 августа 2020, воскресенье – горячая пища без масла, Разрешается вареная растительная пища без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы. Из напитков: чай, кофе, компоты, кисели, отвары.

17 августа 2020, понедельник – сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища. В частности, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. Из питья: вода, соки.

18 августа 2020, вторник – горячая пища с маслом. Разрешается вареная растительная пища, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картошка (жареная, вареная, печеная) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. Разрешенные напитки: чай, кофе, компоты, кисели, отвары, допускается немного вина.

19 августа 2020, среда, праздник Преображения Господня – горячая пища с маслом. Разрешается вареная растительная пища, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картошка (жареная, вареная, печеная) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. Разрешенные напитки: чай, кофе, компоты, кисели, отвары, допускается немного вина. В этот день также разрешено употреблять рыбу и морепродукты. По традиции в этот день можно есть яблоки нового урожая, а в некоторых регионах яблоки заменяются виноградом. Поэтому в обычное меню добавляются яблочные блюда; особенно популярны яблоки в меду.



19 августа 2020 в праздник Преображения Господня разрешено употреблять рыбу

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20 августа 2020, четверг – сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища. В частности, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. Из питья: вода, соки.

21 августа 2020, пятница – горячая пища без масла, Разрешается вареная растительная пища без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы. Из напитков: чай, кофе, компоты, кисели, отвары.

22 августа 2020, суббота – сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища. В частности, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. Из питья: вода, соки.

23 августа 2020, воскресенье – горячая пища без масла, Разрешается вареная растительная пища без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы. Из напитков: чай, кофе, компоты, кисели, отвары.

24 августа 2020, понедельник– сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища. В частности, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. Из питья: вода, соки.

25 августа 2020, вторник – горячая пища с маслом. Разрешается вареная растительная пища, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картошка (жареная, вареная, печеная) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. Разрешенные напитки: чай, кофе, компоты, кисели, отвары, допускается немного вина.



В субботу и воскресенье в рацион можно добавить рыбу

26 августа 2020, среда – горячая пища с маслом. Разрешается вареная растительная пища, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картошка (жареная, вареная, печеная) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. Разрешенные напитки: чай, кофе, компоты, кисели, отвары, допускается немного вина.

27 августа 2020, четверг – сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища. В частности, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. Из питья: вода, соки.

28 августа 2020, пятница – конец поста, можно употреблять все блюда.

На период Успенского поста выпадают несколько праздников, один из которых Медовый Спас, который празднуют 14 августа. В этот день принято приносить в церковь мед и мак для освящения. В этот праздник допускается употреблять в пищу плоды нового урожая.

На Яблочный Спас, который празднуют 19 августа, после освящения в церкви плодов их можно есть сырыми и готовить из них различные блюда.

Заканчивается Успенский пост праздником Успения Богородицы 28 августа. Если Успение выпадает на среду или пятницу, то выходить из поста можно только на следующий день.

Успенский пост 2020: что можно кушать

Для того, чтобы вы душой и телом смогли почувствовать радость и святость от приема пищи, ваша пища должна быть разнообразной, но простой. В пост нельзя злоупотреблять пряностями, солью, сахаром и жареной пищей. Отдайте предпочтение пище, приготовленной на паровой бане или запеченной.

Овощи и фрукты: вареные, тушенные, запеченные – должны стать основой вашего питания. Пусть на вашем столе будут все свежие овощи – помидоры, огурцы, перец, кабачки, свекла, морковь и тому подобное. Также и фрукты – абрикосы, черника, арбузы и тому подобное. Чем разнообразнее – тем лучше.

Каши: каши должны стать еще одной важной составляющей вашего рациона. Не забывайте, что готовить их следует только на воде и придется обойтись без добавления масла.

Вместо мяса, молока и яиц: если вы включите в свой рацион растительный белок – то ваш организм ни чуть не пострадает от отсутствия мяса. Растительный белок содержится в баклажанах, арахисе, чечевице, сое и всех растениях семейства бобовых.



Добавьте в свой рацион бобовые

Успенский пост 2020: что нельзя есть

В течение всего поста следует отказаться от следующих продуктов:

- мясо и мясопродукты;

- рыба и рыбные продукты (разрешается в праздник Преображения Господня);

- яйца;

- молоко и молочные продукты;

- сладости;

- непостная выпечка;

- фаст-фуд;

- алкоголь.