Успенский пост: график питания на каждый день

Сегодня, 14 августа, начинается Успенский пост. Всего он длится две недели и заканчивается 27 августа. За это время христиане должны телесно и духовно очиститься. Так что им нельзя есть некоторые продукты. В частности, мясо, молочку и яйца.

Это действо является подготовкой к празднику Успения Пресвятой Богородицы, который отмечют 28 августа. 24 Канал составил удобный календарь питания в пост на каждый день.

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Календарь питания во время Успенского поста

14 августа – сыроедение. В этот день можно кушать только сухофрукты, овощи, фрукты и орехи. Также разрешено употреблять пророщенное зерно и мед. Однако горячая еда запрещена.

15 августа – горячая еда без масла. Следовательно, во вторник нужно готовить каши, супы, печеные, вареные или тушеные овощи.

16 августа – сыроедение. Следует есть только сухофрукты, овощи, фрукты, орехи. Кроме этого, рекомендуют употреблять пророщенное зерно и мед. Но горячая еда запрещена.

17 августа – горячая еда без масла. Так что можно есть каши, супы, печеные, вареные и тушеные овощи.

18 августа – сыроедение. Рекомендуют питаться сухофруктами, овощами, фруктами и орехами. К тому же разрешено употреблять пророщенное зерно и мед. Однако горячая еда запрещена.

19 августа – горячая еда с маслом. В этот день разрешено есть супы, каши, печеные, вареные и тушеные овощи. Кроме того, можно пить красное вино.

Здесь следует отметить, что 19 августа допускается ослабление поста, поскольку верующие отмечают Преображение Господне. Поэтому им можно есть рыбу и рыбные продукты, добавлять масло и пить красное вино.

20 августа – горячая еда с маслом. Можно есть супы, каши, печеные, вареные и тушеные овощи. Также можно пить красное вино.

21 августа – сыроедение. Следовательно, нужно питаться только сухофруктами, овощами, фруктами и орехами. К тому же рекомендуют употреблять пророщенное зерно и мед. Однако горячая еда запрещена.

22 августа – горячая еда без масла. В этот день можно употреблять каши, супы, печеные, вареные и тушеные овощи.

23 августа – сыроедение. Поэтому верующим следует есть только сухофрукты, овощи, фрукты и орехи. Также разрешено употреблять пророщенное зерно и мед, но горячая еда запрещена.

24 августа – горячая еда без масла. Следовательно, надо есть каши, супы, печеные вареные и тушеные овощи.

25 августа – сыроедение, то-есть можно есть только сухофрукты, овощи, фрукты, орехи. Также разрешено употреблять пророщенное зерно и мед. Однако горячая еда запрещена.

26 августа – горячая еда с маслом. Поэтому рекомендуют есть супы, каши, печеные, вареные и тушеные овощи. Более того, разрешено пить красное вино.

27 августа – горячая еда с маслом. В этот день нужно есть супы, каши, печеные и тушеные овощи. Кроме того, даже можно пить красное вино.

, во время поста верующие постоянно ходят на богослужение, многие молятся и думают о своих грехах. Им запрещено в этот период веселиться. К тому же священнослужители рекомендуют отказаться от употребления алкоголя и других вредных привычек.