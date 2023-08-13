В Медовый Спас верующие спешат в храм, чтобы посвятить фрукты, мед, мак, а также сладости из мака. Освящают также травы из бархатцев, мяты, чабреца, мака, которые обрамляют в так называемые "маковички". А какие запреты и приметы существуют в этот день – подскажет 24 Канал.

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Что нельзя делать в Медовый Спас

В этот праздник запрещается проводить шумные вечеринки и развлекательные мероприятия. Не стоит громко разговаривать и смеяться. Будьте сдержанны.

В Медовый Спас не выясняйте ни с кем отношения, не ссорьтесь и не сплетничайте.

Не выполняйте тяжелую физическую работу и убирайте в доме. Лучше сделать это заранее.

Как и в другие дни, так и на Спаса, запрещается желать кому-то беды и проклинать. Это тяжкие грехи, обрекающие человека на тяжелые душевные мучения.

Помните о посте. В этот день христиане должны употреблять только ограниченный список продуктов, ведь на Спаса начинается Успенский пост. В этот период нельзя есть яйца, молоко и мясо.

Приметы Медового Спаса

Если такие птицы, как ласточки и стрижи улетают на юг в этот день – стоит ожидать, что ночи будут холоднее.

Дождь в Медовый Спас символизировал, что в течение года не будет пожаров в лесу.

В прежние времена в этот день стояла ясная погода. От этого зависело, какими будут погодные условия круглый год.