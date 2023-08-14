Успенский пост 2023: красивые картинки-поздравления для родных и друзей

14 августа начался Успенский пост – один из четырех значимых постов в году, который длится две недели. Заканчивается пост важным церковным праздником – Успением Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа.

Успенский пост, как и все остальные посты, направлен на очищение тела и обновление души. В этот период верующие сосредотачиваются на духовных ценностях и отказываются от определенных телесных удовольствий.

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В материале 24 Канала вы найдете отличные открытки-поздравления для своих родных, друзей, знакомых.

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Поздравления с Успенским постом / Коллаж 24 канала



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Как поздравить с Успенским постом / Коллаж 24 канала