7 августа – Успение святой Анны: что нельзя делать в этот день

Успение праведной Анны считается одним из великих праздников в католицизме и православии. В этот день чтим память о матери Пресвятой Богородицы.

Пресвятая Анна была матерью Девы Марии. Она вместе с мужем Иоакимом очень долго не имели детей, и известие о появлении у них младенца – стало настоящим подарком от Бога. Что следует делать и что запрещено в этот день – знает 24 Канал.

Узнайте первым Успения Богородицы и Яблочный Спас: изменятся ли августовские праздники в Украине

Что можно делать на Успение праведной Анны

В день Успения святой Анны в храмах совершаются торжественные литургии.

Если вы мечтаете о том, чтобы стать матерью и родить ребенка, 7 августа нужно молиться минимум час, а лучше всего – пойти в церковь и просить святую о беременности.

Ведь именно в День праведной Анны женщины, имеющие бесплодие, просят об исцелении от диагноза. Молиться к Богу могут не только желающие забеременеть, но и те, у кого уже есть дети. Они проявляют благодарность в собственных молитвах Господу за то, что смогли родить ребенка и почувствовать счастье материнства.



Молитва / Фото Depositphotos

Некоторые люди в этот день начинают копать ранние сорта картофеля в огороде. А есть те, кому не терпится пойти в лес за грибами, чтобы со временем приготовить из них вкусные блюда.

Что нельзя делать

В День святой Анны самый лучший вариант – делать добрые дела и заниматься благотворительностью. Как и в другие дни, 7 августа нельзя допускать совершение грехов. Любых.

Нельзя сплетничать, врать, желать кому-то зла. Помните, что все это разрушает вас изнутри и обрекает на мучения. Думайте о чем-то хорошем и хорошем.

Лень – наш враг. Старайтесь работать, хотя бы чуть-чуть.

Запрещается устраивать веселье, дискотеки, пирушки. Проводите время в этот праздник спокойно, сдержанно, среди тех людей, с которыми чувствуете себя удобно и комфортно.

Напомните заповеди Божьи и подумайте над тем, как меньше грешить и что для этого нужно сделать. Хороший вариант – прочесть молитву праведной Анне.

Молитва к святой Анне

О, славная святая Анна! Ты исполнена сострадания к призывающим Тебя и полна любви к страдающим... Подавленная тяжестью моих бед, я упаду к ногам Твоим стол и смиренно умоляю: возьми под Твою особую опеку мое намерение, которое я ныне подаю Тебе ( Просить). Пожалуйста, преставь его Твоей Доне, Пречистой Деве Марии, и помести его перед Троном Иисусом, чтобы Он довел это намерение до счастливого завершения. Но прежде получи для меня милость когда-нибудь увидеть Его вечность вместе с Тобой и Марией, и со всеми Святыми. Аминь!