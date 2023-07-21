Помидоры созреют через несколько дней: используйте эти средства
Для помидоров важен своевременный полив, достаточное количество солнечного света, иногда пасынкование. Ведущее место в этом списке занимают удобрения.
Подкормка необходима большинству растений для щедрого плодоношения. Можно использовать готовые химические вещества, но и не менее эффективны натуральные средства. Несколько таких предложит 24 Канал.
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Чем прикормить помидоры для хорошего урожая
Кожица банана – необычный, но эффективный метод, чтобы томаты быстрее созрели. Положите шкурку в пакет и наденьте его на помидорную кисть. Легко завяжите, чтобы туда не попадал воздух. Пусть постоят 2-3 дня и снимайте. Результат будет заметен сразу.
Кожа банана / Фото Новости Нежина
Гумат калия – это вещество, от которого помидоры начнут краснеть. Хватит 10 г вещества на 10 литров воды. Сначала порошок разводят в 2 литрах кипяченой воды и оставляют на несколько часов. Средство используют чисто под корень. Будьте осторожны, чтобы не попали на листья, чтобы не появились болезни. Подпитывайте томаты этим веществом каждые 10 дней.
Благодаря раствору пепла помидоры будут развиваться гораздо быстрее. Пропорция – 1 стакан на 10 л воды. Можно не ждать, пока настоится. Смешайте с водой и лейте под корень. Под каждый куст – 1 литр раствора. Помните, что пепельный раствор разрешается вносить только после предварительного полива.
Настой из пепла / Фото Kvitkainfo
Смесь 40 капель йода и 10 литров теплой воды очень хорошо сказывается на созревании плодов. Такое средство нужно вносить вне корня: обрабатывать листья, стебли и плоды.
Настой крапивы – именно то, что вам нужно. Такой метод способствует покраснению томатов. Нарвите листья из 5-6 кустов крапивы и положите их в десятилитровое ведро с водой. Пусть бродит 2-3 дня, затем можете обрабатывать томаты.