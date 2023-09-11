Упразднение главы святого Иоанна Предтечи: когда отмечают и история праздника

Православные христиане в сентябре отмечают Усекновение главы святого пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В этот день чтят память о мученической смерти пророка.

В народе праздник называется "Головосек". 24 Канал расскажет, в чем суть праздника Усекновения главы святого Иоанна Предтечи.

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В этом году Усекновение главы Иоанна Предтечи в ПЦУ решили праздновать по новому лианскому стилю – 11 сентября. Однако из-за смены календаря праздник будут отмечать в другую дату. Начиная с 2024 года, оно будет приходиться на 29 августа.

История праздника

Церковь не относит это торжество к числу двенадцатых праздников. Однако это достаточно важная дата, а потому в этот день христиане соблюдают строгий пост. Ведь Иоанн Креститель долгое время жил в пустыне, где питался только медом и растениями.

Сам праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи связан со страшными событиями. Согласно преданию, святому отрубили голову по приказу царя Ирода.

Падчерица правителя исполнила танец, очень понравившийся Ироду, поэтому тот пообещал ей исполнить желание. Однако девушка попросила председателя Иоанна Крестителя, ведь была язычницей. В результате пророка заключили в тюрьму, а затем убили.

Молитва в день почитания пророка

В этот день нужно вспоминать все свои грехи и молиться за их искупление.

Также молятся Иоанну Крестителю о здоровье:

Святой Предтечи и Крестителю Христову Иоанну! Проповедник сей покаяние, каются не презри нас, но молись во Владыку Христу за нас, недостойных рабов, унылых, немощных, во многие грехи упавших. Смерти убо чаем, о гресе же наших никогда же поболехом и о Царстве Небесном не попечемся: но не презри нас, Креститель Христов, честный Предтечи, более рожденных всех, постником и пустынником наставнику, чистоты учителя и ближний друг Христов.

Тебя молим, к тебе прибегаем: не отвергни нас, просящих твоего покровительства, обнови души наша покаянием, что есть второе крещение: твоим ходатайством пред Господом выпроси нам очищение грехов. Уста недостойная взывают к тебе, и душа смиренная молится, сердце сокрушенное с глубины вздыхает: простри пречистую правду твою и защити нас от врагов видимых и невидимых.

Ей, Господи Иисусе Христе! Молитвами Святого Иоанна Крестителя твоего, Пречистой Твоей Матери, Владычицы нашей Богородицы, спаси нас, грешных рабов твоих, кающихся о грехах. Ты ведь Бог кающихся, и на тебя, Спасителя, надеемся, славящее Пресвятое Имя Твое, с Безначальным Твоим Отцом, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и во все времена, и во веки веков.