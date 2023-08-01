Будут завидовать все соседи: какие знаки зодиака получат наилучший урожай
В скором времени огородники будут собирать урожай, а некоторые уже начали это делать. Звезды прочат, что части знаков в этом году значительно больше повезет.
Лучший урожай получат Козероги, Весы, Раки и Девы. Об этом пишет 24 Канал.
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Козерог
В этом году вы очень много времени уделили собственному огороду. В частности, заботились о картофеле, капусте, фасоли, моркови и других овощах и фруктах. Пора приготовить место для урожая.
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Весы
Вы всегда проявляете внимание к деталям и ухаживаете за садом и огородом. Звезды прочат вам урожайный год. Соседям остается только завидовать.
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Рак
Астрологи прогнозируют, что в этом году ваши усилия в сфере сельского хозяйства будут вознаграждены. Соберете прекрасный урожай.
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Дева
Этот знак зодиака является одним из лучших огородников и садоводов, убеждены астрологи. Не зря вы учили, что когда лучше сажать, поливать и каким удобрением подкармливать. Уже скоро будете собирать качественный урожай.
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