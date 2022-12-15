Как оформить новогодние подарки: лайфхаки для любых форм и размеров

Упаковка рождественских и новогодних подарков может превратиться в катастрофу, если не рассчитать количество бумаги и пропорции. Смотрите в материале, как упаковать любой подарок и не нервничать.

24 канал сделал подборку умных и хитрых идей, которые помогут упаковать подарки красиво и оригинально.

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Никогда нельзя угадать, какой подарок захочет ваш близкий человек. Более того – понять, как красиво и экономно упаковать дорогую вещь – тоже непростая задача.

На помощь приходят лайфхакеры со всего мира – ежегодно собирают лучшие вариации для упаковки и делятся со своими зрителями, чтобы помочь перед праздниками.

Как упаковать коробку на Новый год

Больше всего вариантов упаковки, конечно, для коробок и книг – прямоугольные подарки являются одними из самых простых в упаковке. Однако можно не полениться и сделать эту упаковку красиво и оригинально, удивив гостей.

Один из методов упаковки предполагается специально для детей или же для людей, не умеющих открывать подарки. Тиктокерша поделилась, как сделать подарок легким для открывания с помощью простой пластиковой ленты.

Но кроме коробок и прямоугольных предметов, заворачивать в праздничную бумагу придется многое. Рассмотрим, как упаковать вещи нестандартной формы.

Как упаковать бутылку в бумагу на праздники

Если вы дарите бутылку дорогого и крепкого напитка, то не стоит просто ставить ее в подарочный пакет – лайфхакеры выяснили, что плашки можно красиво и просто оформить.

Как упаковать мягкие вещи

Одежду, носки и т.п. также можно красиво оформить с помощью праздничной бумаги, не используя коробок.

Как упаковать чашки и другие круговые подарки

Чашки, кремы, средства для ванны, свечи и другие прекрасные подарки будут прекрасно смотреться в обертке, которую вы сделали собственноручно.

Как упаковать негабаритные подарки

Мягкие игрушки, подарки нестандартной формы, миски и прочее можно упаковать – просто достаточно знать, как работает бумага с негабаритными вещами.

Как дополнительно украсить подарок

Если привычной упаковки недостаточно, можно украсить обертку дополнительными элементами – хвойными веточками, цветами или засушенными фруктами.

Основной тренд для упаковки этого года – натуралистические мотивы, поэтому использование даров природы для обертывания подарков будет модной, экологической и дешевой идеей.