Умерла российская актриса Светлана Обидина. Она наиболее известна своей ролью в сериале "Улицы разбитых фонарей". На время смерти женщине было 45 лет.

О смерти Светланы сообщили на сайте петербургского театра-фестиваля "Балтийский дом". Причина смерти пока неизвестна.

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Дорогие друзья! С большой грустью сообщаем, что не стало актрисы нашего театра Светланы Обидиной. Хрупкая и невероятно сильная, всегда настоящая, обаятельная и жизнерадостная – Светлана дарила счастье всем нам, кто с ней работал, щедро делилась теплотой со зрителями. От ее улыбки действительно становилось светлее!

– написали представители театра.

Также о смерти актрисы написал на личной странице в фейсбуке режиссер Алексей Герман. Он поделился, что еще недавно вспоминал о ней и не может поверить, что теперь Светланы нет.

Что известно о Светлане Обидиной?

Светлана Обидина родилась 23 апреля 1975 года в Санкт-Петербурге. Она получила образование в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. После окончания академии работала у Вениамина Фильштинского в Театре "На Крюковом канале". Также играла на сцене "Балтийского дома" и "Небольшом драматическом театре" Льва Эренбурга.

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