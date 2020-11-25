Умерла Светлана Обидина – актриса сериала " Улицы разбитых фонарей"
Умерла российская актриса Светлана Обидина. Она наиболее известна своей ролью в сериале "Улицы разбитых фонарей". На время смерти женщине было 45 лет.
О смерти Светланы сообщили на сайте петербургского театра-фестиваля "Балтийский дом". Причина смерти пока неизвестна.
Читайте также Умерла Малене Моралес – актриса сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза"
Дорогие друзья! С большой грустью сообщаем, что не стало актрисы нашего театра Светланы Обидиной. Хрупкая и невероятно сильная, всегда настоящая, обаятельная и жизнерадостная – Светлана дарила счастье всем нам, кто с ней работал, щедро делилась теплотой со зрителями. От ее улыбки действительно становилось светлее!
– написали представители театра.
Также о смерти актрисы написал на личной странице в фейсбуке режиссер Алексей Герман. Он поделился, что еще недавно вспоминал о ней и не может поверить, что теперь Светланы нет.
Что известно о Светлане Обидиной?
Светлана Обидина родилась 23 апреля 1975 года в Санкт-Петербурге. Она получила образование в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. После окончания академии работала у Вениамина Фильштинского в Театре "На Крюковом канале". Также играла на сцене "Балтийского дома" и "Небольшом драматическом театре" Льва Эренбурга.
Самые известные фильмы и сериалы:
- "Улицы разбитых фонарей";
- "Преступление и наказание";
- "Мажор-3";
- "Довлатов";
- "Дуэлянт";
- "Петербург. Только по любви".
Поделиться новостью