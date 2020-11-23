В субботу, 21 ноября, скончалась мексиканская актриса Малени Моралес. Наибольшую известность актриса получила в 1990-е годы после съемок в сериалах "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза".

О смерти актрисы сообщила Национальная ассоциация актеров Мексики в твиттере.

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Известно, что знаменитость ранее боролась с онкологическим заболеванием.

La @andactores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Maleni Morales, miembro de nuestro sindicato, ocurrido el día de hoy. Nuestras condolencias a nuestro C. @ottosirgo, familiares y amigos. DEP. pic.twitter.com/B7vE7C6eMe — Andactores (@andactores) November 21, 2020

В сентябре 2019 года в интервью изданию Sale el Sol муж актрисы, актер и режиссер Отто Сиргит заявил, что Мален удалось победить рак, впрочем каких-либо подробностей не предоставил.

"У нее не было никаких симптомов, рак обнаружили в ходе обычного исследования, потому что у нее возникли трудности с дыханием, опухоль давила на часть полой вены", – отметил муж актрисы.

В интервью телеканалу Televisa Espectáculos Сиргит сообщил подробности смерти жены. По его словам, актриса скончалась после продолжительной болезни.

Мален умерла рано утром, она долго болела, перенесла операцию, химиотерапию, лучевую терапию. Это было сочетание разных вещей. Очень тяжелых для ее легких, и она умерла,

– отметил Отто Сиргит.

Малени Моралес начала актерскую карьеру в 1979 году. Наибольшую популярность она получила после съемок в известных сериалах "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза". Знаменитость прожила 45 лет в браке с актером Оттом Сиргом, с которым воспитывала двоих детей.



Малени Моралес со своим мужем