Умерла итальянская актриса и сценаристка Дария Николоди
Дария Николоди умерла в Италии 26 ноября 2020 года. Причин смерти 70-летней итальянской актрисы пока не называют. Биография и фильмография Дарии Николоди – смотрите на LifeStyle 24.
Информацию о потере подтвердила дочь актрисы Азия Ардженто. Она разместила в инстаграме серию фото, сделанных с Дарией Николоди, и щемящее сообщение.
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"Покойся в мире, моя любящая мама. Теперь ты можешь свободно летать со своей большой душой, и тебе больше не придется страдать... Без тебя я скучаю по земле под ногами, и я чувствую, что потеряла свою единственную настоящую опору. Со всеми близкими, кто знал и любил тебя. Я всегда буду твоей Арией", – написала актриса Азия Ардженто.
Что стало причиной смерти 70-летней Дарии Николоди, пока неизвестно. Не разглашают родственники и деталей прощальной церемонии.
Реакция звезд на смерть Дарии Николоди
Сейчас на смерть актрисы Дарии Николоди отреагировали ее коллеги. Так, режиссер Эдгар Райт написал в твиттере: "Умерла замечательная Дария Николоди, соавтор "Суспирии" и действительно магнетическая звезда".
Прокомментировал потерю и автор фильма "Доктор Стрэндж" Скотт Дерриксон. Он отметил, что это невосполнимая потеря для мира, ведь Дарию Николоди боготворило много людей.
"Покойся с миром, Дария Николоди. Непревзойденная писательница и актриса. Ты оставила нам столько подарков. Это терзает мое сердце", – написала актриса Барбара Крэмптон.
Умерла Дария Николоди: краткая биография
Дария Николоди родилась в живописной итальянской Флоренции. Уже с 14 лет актриса выходила на сцену с театральными постановками, а в 17 лет утвердительно решила стать профессиональной звездой кино. Поэтому Дария сбежала из дома и отправилась в Рим, где поступила в Академию драматического искусства. И хотя родители Николоди не совсем разделяли ее увлечения, итальянка смогла еще в студенческие годы проявить свой талант.
В академии Дария Николоди познакомилась с режиссером Лукой Ринконе. Именно он помог красавице дебютировать в кино и привлечь внимание других кинопроизводителей. Роли посыпались в руки Дарии Николоди. Самыми известными фильмами актрисы были:
- "Шок"
- "Ад"
- "Ужас в опере"
- "Феномен"
- "Синдбад за семью морями"
- "Ужас Паганини"
- "Секта"
- "Слова любви"
- "Пурпурная дива"
- "Мать слез"
Кроме съемок в кино, Дария Николоди была хорошо известна как сценаристка. Именно она была соавтором знаменитой "Суспирии".
Относительно личной жизни, то Дария Николоди была счастлива в браке с кинорежиссером Дарио Ардженто. С ним актриса познакомилась в 1975 году, когда снималась в фильме "Кроваво-красное". Пара воспитывала общую дочь Азию Ардженто, которая является одной из известных голливудских актрис.
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