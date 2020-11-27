Дария Николоди умерла в Италии 26 ноября 2020 года. Причин смерти 70-летней итальянской актрисы пока не называют. Биография и фильмография Дарии Николоди – смотрите на LifeStyle 24.

Информацию о потере подтвердила дочь актрисы Азия Ардженто. Она разместила в инстаграме серию фото, сделанных с Дарией Николоди, и щемящее сообщение.

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"Покойся в мире, моя любящая мама. Теперь ты можешь свободно летать со своей большой душой, и тебе больше не придется страдать... Без тебя я скучаю по земле под ногами, и я чувствую, что потеряла свою единственную настоящую опору. Со всеми близкими, кто знал и любил тебя. Я всегда буду твоей Арией", – написала актриса Азия Ардженто.

Что стало причиной смерти 70-летней Дарии Николоди, пока неизвестно. Не разглашают родственники и деталей прощальной церемонии.

Реакция звезд на смерть Дарии Николоди

Сейчас на смерть актрисы Дарии Николоди отреагировали ее коллеги. Так, режиссер Эдгар Райт написал в твиттере: "Умерла замечательная Дария Николоди, соавтор "Суспирии" и действительно магнетическая звезда".

RIP to the wonderful Daria Nicolodi, co writer of Suspiria and truly magnetic star of Shock, Tenebrae, Phenomena, Opera and, my very favourite, Deep Red (Profondo Rosso). pic.twitter.com/WgijCEqFeX — edgarwright (@edgarwright) November 26, 2020

Прокомментировал потерю и автор фильма "Доктор Стрэндж" Скотт Дерриксон. Он отметил, что это невосполнимая потеря для мира, ведь Дарию Николоди боготворило много людей.

Truly saddened to hear about the passing of Daria Nicolodi (@NicolodiDaria), writer of Suspiria, star of Deep Red and other Argento films. She was deeply loved. pic.twitter.com/4i5geBYaPf — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) November 26, 2020

"Покойся с миром, Дария Николоди. Непревзойденная писательница и актриса. Ты оставила нам столько подарков. Это терзает мое сердце", – написала актриса Барбара Крэмптон.

Rip Daria Nicolodi. Fabulous writer and performer. You gave us so many gifts.This hurts my heart pic.twitter.com/NFhtnikyya — Barbara Crampton (@barbaracrampton) November 26, 2020

Умерла Дария Николоди: краткая биография

Дария Николоди родилась в живописной итальянской Флоренции. Уже с 14 лет актриса выходила на сцену с театральными постановками, а в 17 лет утвердительно решила стать профессиональной звездой кино. Поэтому Дария сбежала из дома и отправилась в Рим, где поступила в Академию драматического искусства. И хотя родители Николоди не совсем разделяли ее увлечения, итальянка смогла еще в студенческие годы проявить свой талант.

В академии Дария Николоди познакомилась с режиссером Лукой Ринконе. Именно он помог красавице дебютировать в кино и привлечь внимание других кинопроизводителей. Роли посыпались в руки Дарии Николоди. Самыми известными фильмами актрисы были:

"Шок"

"Ад"

"Ужас в опере"

"Феномен"

"Синдбад за семью морями"

"Ужас Паганини"

"Секта"

"Слова любви"

"Пурпурная дива"

"Мать слез"

Кроме съемок в кино, Дария Николоди была хорошо известна как сценаристка. Именно она была соавтором знаменитой "Суспирии".

Относительно личной жизни, то Дария Николоди была счастлива в браке с кинорежиссером Дарио Ардженто. С ним актриса познакомилась в 1975 году, когда снималась в фильме "Кроваво-красное". Пара воспитывала общую дочь Азию Ардженто, которая является одной из известных голливудских актрис.