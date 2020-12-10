Главный редактор журнала "Натали" Ирина Трухачева скончалась в среду, 9 декабря. Причину смерти врачи держат в тайне, объясняя, что такова была последняя воля журналистки. У нее осталась дочь Маргарита и муж.

О внезапной смерти Ирины Трухачевой в соцсети рассказали близкие. В частности звукорежиссер и основатель компании Stage Sound Константин Прокопенко на личной странице в фейсбуке опубликовал прощальное сообщение с совместными фото с главным редактором журнала "Натали" и признался, что эта потеря стала для него болезненной и неожиданной.

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"Ирочка, как это... У тебя было столько планов, амбиций, жизненной энергии. Я просто не хочу в это верить. Царство Небесное. Покойся с миром. В наших воспоминаниях ты останешься всегда хорошей позитивной и веселой", – написал Константин Прокопенко.



В комментариях пользователи выражали свои соболезнования. Среди них и врач-кардиолог Владимир Воликов. Он признался, что Ирина Трухачева обращалась к нему за помощью, однако спасти журналистку медикам не удалось, ведь "было слишком поздно". На многочисленные просьбы пользователей о причине смерти он отвечать не стал, ссылаясь на то, что этого хотела сама редактор "Натали". Остается лишь предполагать, что у Ирины Трухачевой были проблемы с сердцем.

"Царство Небесное и светлая память. Прости, Ирина, что не смог помочь. Было слишком поздно... Это врачебная тайна и ее последняя воля. Скорблю вместе со всеми. Мне тоже очень тяжело", – признался врач-кардиолог.