Британская актриса Барбара Виндсор скончалась 10 декабря в возрасте 83 года. Супруг звезды Скотт Митчелл объявил, что причиной смерти стала болезни Альцгеймера, которую диагностировали еще в 2014 году.

О смерти Барбары Виндсор сообщает BBC, ссылаясь на слова мужа актрисы. Звезда фильмов "Так держать" и "Алиса в стране чудес" умерла вечером 10 декабря 2020 года в Лондоне. Последний год своей жизни она провела в доме престарелых.

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Третий муж Барбары Виндсор Скотт Митчелл, с которым она прожила в браке 20 лет, заявил, что в 2014 году его возлюбленной поставили диагноз болезнь Альцгеймера, поэтому она долго страдала от нарушения мозговых процессов и потери памяти. Мистер Митчелл отметил, что ее запомнят из-за "любви, веселья, которое она принесла во всю нашу жизнь".

Актерская карьера Барбары Виндсор

Актерская карьера Барбары Виндсор началась с 13 лет. Сначала она играла в театральных спектаклях и мюзиклах, а 17-летней дебютировала в кино, сыграв школьницу в фильме "Красотки из Сент-Триниан". В общем на счету звезды множество ролей в комедийных картинах. Последний раз она снялась в сериале 2016 года. Барбара Виндзор была удостоена ордена Британской империи.

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