В Калифорнии нашли тело мертвого актера Томми Листера. Мужчина хорошо известен благодаря ролям в фильмах "Пятый элемент" и "Темный рыцарь".

Умер Томми Листер: что случилось

Как сообщает TMZ, 62-летний Томми Листер должен был прийти на съемки нового проекта 5 и 6 декабря. Однако работу он отменил из-за плохого самочувствия. Когда же актер перестал отвечать на звонки менеджеров, те отправились в его квартиру в Лос-Анджелесе с правоохранителями. Именно там и нашли тело Томми Листера.

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Сейчас причин смерти 62-летнего актера не называют. В то же время полицейские уже заявили, что следов насилия ни в квартире, ни на теле Томми Листера не обнаружили, а потому подозревают, что его смерть была естественной.

Представительница актера Синди Кован в комментарии People добавила, что незадолго до этого она имела беседу со звездой Голливуда. Томми Листер жаловался на плохое самочувствие и называл симптомы COVID-19. В частности, у актера была большая слабость и он не мог физически обратиться к медикам.

Он жаловался на свое здоровье, но был слишком слабым, чтобы пойти к врачу, – отметила Синди Кован.

Что известно о Томми Листере

Актер Томми Листер родился в Калифорнии в 1958 году. При рождении он имел отслоенную и деформированную сетчатку глаза, поэтому потерял зрение на правый глаз. Однако это он сумел использовать в своей карьере, перевоплощаясь в доблестных защитников или злодеев.



Томми Листер в фильме "Темный рыцарь" / Фото IMDb

Из-за крепкого телосложения Томми приглашали в криминальные банды, однако он отказался и выбрал актерскую карьеру.

Уже в 1980-ых Листер снялся в первых фильмах, которые принесли его славу. Роли в фильмах "Полицейский из Беревли-Хиллз", "Поезд-беглец" и "Голубые города" помогли актеру обратить внимание продюсеров на себя и получать все новые контракты.

За годы своей карьеры Томми Листер снялся в десятках фильмов, среди которых:

"Без правил"

"Пятница"

"Пятый элемент"

"Темный рыцарь"

"Джекки Браун"

"Отряд"

"Универсальный солдат"

"Аферисты"

"Ночь королей"

"Афера" и др.

Что касается личной жизни, то с 2003 года Томми Листер был счастливо женат на Фелисити Форбс. Супруги воспитывали общего сына.