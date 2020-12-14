Известный британский писатель Джон Ле Карре умер 12 декабря в возрасте 89 лет. Причиной смерти автора шпионских триллеров стала пневмония, которая не была связана с коронавирусом.

О смерти Джона Ле Карре информирует BBC, ссылаясь на заявление агента писателя. Легендарный автор скончался 12 декабря в госпитале в Корнуэлле, что на юго-западе Великобритании. Родные сообщили, что причиной смерти стала пневмония, которая не была вызвана коронавирусом.

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"Дэвид Корнвелл, известный миру как Джон Ле Карре, ушел из жизни в субботу, 12 декабря 2020 года, в графстве Корнуолл после непродолжительной болезни, не связанной с COVID-19", – говорится в сообщении.

John le Carré, the great chronicler of our age, has died. Read the statement from Penguin Books here https://t.co/H50o1V6dSw — John le Carré - News (@lecarre_news) December 13, 2020

Что известно о Джоне Ле Карре

Настоящее имя писателя – Дэвид Корнуэлл. Он был бывшим офицером британской разведки, с которой начал сотрудничать еще во время учебы в университете. За 60-летнюю литературную карьеру Джон Ле Карре написал 25 романов и один мемуар. Его книги вышли примерно 60 миллионами экземпляров по всему миру и были адаптированы для кино и телевидения.

Среди самых известных книг Ле Карре – "Шпион, пришедший с холода", "Маленькая барабанщица", "Идеальный шпион". Стоит отметить, что больше всего он прославился как автор шпионских триллеров, а также произведениями о торговцах оружием, российских гангстерах и финансистах.

Самые известные книги Джона Ле Карре

"Агент, Бегущий в поле"

"Шпион, пришедший с холода"

"Маленькая барабанщица"

"Идеальный шпион"

"Команда Смайли"

"Наследие шпионов"

"Преданный садовник"

Фильмы и сериалы по романам Ле Карре

"Зеркальная война" (1970 год)

"Шпион, выйди вон!" (2011 год)

"Шпион, пришедший с холода" (1965 год)