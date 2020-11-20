28-летний сын музыканта Бобби Брауна и пасынок Уитни Хьюстон умер 18 ноября в собственной квартире в Лос-Анджелесе. По словам друга мужчины, Роберт Браун-младший мог умереть от COVID-19 или иной инфекции.

Тело 28-летнего музыканта обнаружили в его квартире, однако причину смерти полиция не называла. Изданию The Daily Mail товарищ Роберта – Бобби отметил, что перед смертью говорил с ним по телефону и ему показалось, что тот как будто чувствовал, что умрет.

К слову Умер 28-летний сын Бобби Брауна – бывшего мужа Уитни Хьюстон

Он сказал, что болен, и что никогда нельзя предугадать, от чего ты умрешь... Это было жутко, как будто он знал – что-то должно произойти, но не стал обращаться за медицинской помощью, потому что у него фобия больниц... Думаю, у него был COVID-19 или, возможно, другая инфекция,

– рассказал друг Роберта.

Впрочем, родные покойного мужчины отмечали, что результат теста на коронавирус у Роберта был отрицательный. Но он сильно кашлял и имел повышенную температуру.

Напомним, что покойный мужчина был сыном известного американского музыканта Бобби Брауна и Ким Уорд. Уитни Хьюстон некоторое время была мачехой Брауна-младшего, поскольку его отец 15 лет был с ней в браке.