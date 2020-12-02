Умер народный артист России Борис Плотников, сыгравший врача Борменталя в знаменитом фильме "Собачье сердце". Актер умер в 71-летнем возрасте. Предварительная причина смерти – остановка сердца.

О смерти актера сообщает издание TACC со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

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"Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ", – рассказал Заславский в комментарии.

Он также отметил, что Борис Плотников был "фантастическим мастером и прекрасным актером".



Умер Борис Плотников

Плотников дебютировал в кино в 1976 году. Тогда он сыграл главную роль в фильме Ларисы Шепитько "Восхождение". Картина получила гран-при Берлинского международного кинофестиваля.

Особую популярность актеру принес фильм "Собачье сердце" Владимира Бортко, снятый по повести Михаила Булгакова. Плотников там сыграл молодого интеллигента врача Борменталя.

Зрителям Борис Плотников также известен своими ролями в фильмах "Дикая охота короля Стаха", "Холодное лето пятьдесят третьего", "Лес", "Емельян Пугачев".

Плотников также много работал в театре. Он играл в Московском театре сатиры, МХТ имени Чехова, театре Советской армии и был профессором кафедры в ГИТИСе.