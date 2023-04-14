Будут расти как на дрожжах: простые советы, как улучшить рост цветов с помощью соды

Сода – дешевое средство, которое может стать отличным спасителем для огородников. Она защищает растения от вредителей и болезней. Кроме того, благодаря соде можно снизить кислотность земли и остановить рост сорняков. Чем еще полезна сода, читайте дальше.

Сода – это эффективное средство, которое помогает садоводам бороться с вредителями, сорняками и разными заболеваниями растений. А также соду можно использовать как удобрение для цветов. Как это сделать - подскажет 24 Канал.

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Для чего подойдет сода

Если вы хотите улучшить уход за цветами и растениями, растущие на огороде, сода станет хорошим помощником.

Вам понадобится сода, если вы хотите решить проблему дезинфекции семян, борьбы с вредителями, грибками и подкормками.

Сода поможет бороться с сорняками, снизить кислотность почвы. А еще улучшит вкусовые свойства плодов.

Она не повредит насекомым в саду или огороде, которые можно считать полезными и не ухудшит качество урожая.

Удобрение для цветов

Некоторые способы удобрений будут стимулировать рост и развитие цветов так, что они будут пышно цвести. Для этого нужно взять доступные средства, такие как воду, соду и семена льна. В сосуд насыпаем 1 чайную ложку соды и 1 ложку семян льна. Наливаем 1 литр воды и ждем, пока настоится 2 часа. Тогда смесь советуют хорошо сбить в блендере, процедить, увеличить объем до 3 литров Так можно поливать 1 раз в 30 дней.

Подкормка понадобится и комнатным растениям. Удобрение из соды и льна увеличит количество цветов, не позволит листьям сохнуть и увеличит рост корней. Содовый раствор поможет растениям пережить пересадку, увеличит их стойкость и ускорит заживление ран. Однако рекомендуется не злоупотреблять содой как удобрением для растений. Потому что очень большое количество соды может плохо сказаться на росте и развитии растений.



Как подкормить содой цветы / Фото Pixabay

Содой можно подкармливать и розы. Необходимо растворить 80 г соды в 10 литрах воды и обработать им кусты цветка. Такую процедуру можно делать только вечером. Надо повторить через 2-3 дня.