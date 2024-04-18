Так называют успешных женщин: 5 красивых имен, которые приносят счастье

Некоторые женские имена обладают особой энергетикой, ведь притягивают счастье. Поэтому их обладательницы – обычно успешные женщины, жизнь которых складывается прекрасно. Особенно хороших результатов достигают именно в карьере.

Подборкой счастливых имен для девочек поделился LifeStyle 24. Интересно, что их довольно часто можно услышать во всех областях Украины.

Невероятно 5 замечательных имен, которыми называли девочек в древности

Женские имена, которые приносят счастье

Ирина

Имя Ирина появилось в Древней Греции. Образовалось от имени Эйрена, которое переводится как "мир и покой". Раньше так называлась богиня. Обладательницы этого имени – невероятно жизнерадостные и целеустремленные. Они умеют привлекать мужчин и любят находиться в их компании.

София

Имя София имеет древнегреческие корни и трактуется как "мудрая", "премудрость", "мудрость". Наибольшую популярность получило во времена, когда окрестили Киевскую Русь. Сейчас родители в Украине часто называют так своих дочерей. Это имя наделяет девочек решительностью, которая помогает никогда не останавливаться и достигать успеха.

Список имен, которыми можно назвать дочь / Фото Canva

Кстати 4 имени, которыми чаще всего называют девочек в Украине

Ольга

Имя Ольга часто выбирали для детей в Киевской Руси. Оно возникло в Скандинавии и происходит от имени Helga, которое толкуется как "святая". Согласно славянской теории, означает "чудодейственная". Такие девушки имеют сильный характер, который не позволяет опускать руки даже в самых сложных ситуациях.

Наталья

По первой версии, имя Наталья появилось от латинского слова "natalis", которое переводится как "родная". По второй, образовалось от словосочетания "Natalis Domini", которое трактуется как "рождественская", "благословенная". Женщины, которым принадлежит это имя, очень трудолюбивые, поэтому на работе добиваются значительных результатов.

Дарья

Имя Дарья – древнеперсидское и означает "победительница", "богатая" или "обладающая добром". Иногда его толкуют так: "позитивная", "добрая", "хорошая". Это имя наделяет своих обладательниц невероятной жизненной энергией и активностью. Они обычно быстро принимают решения и любят работать с людьми.