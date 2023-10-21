6 украинских имен для девочек, которые невозможно забыть

Сила страны – в ее традициях, истории, обычаях и языке. Собственно, в Украине много красивых имен, которые нам достались от предков-славян. Надо их учить больше.

Особая гордость – иметь имя, которое принадлежит твоей стране. Оно придает человеку мощную энергетику и уверенность. Несколько традиционных женских имен собрал 24 Канал.

Вау Для тех, кто ожидает дочь: 8 самых красивых имен, которыми можно назвать девочку

Традиционные украинские имена для девочек

Вирляна – необычное женское имя, которое считается довольно давним. Оно появилось у славян и означает "орел". Другие формы имени – Вирлянка, Ляна.

Квитослава звучит невероятно красиво. Состоит из двух частей: "цвето", то есть, "цветок" и "слава". Трактуется как "цветущая слава".

Звездно – еще одно замечательное имя со старославянскими корнями. Имеет значение "ясная звезда", можно еще трактовать "звездная" от слова "звезда".

Лада возникло от старославянского слова "строй", "ладный". То есть, "хорошая". Ранее слово "ладо" в Киевской Руси означало "муж" или "милый". Сначала так называли мужчин, однако впоследствии имя стало исключительно женским.

Рута – красивое имя, имеющее две версии происхождения. Первые говорят, что оно появилось от одноименного растения, которое растет в Карпатах. Другие убеждены, что имя еврейского происхождения и означает "подруга".

Ярослава – мощное украинское имя. Это женский вариант мужского имени Ярослав. Имеет значение "яркая слава", "упорная" "мощная". Некоторые языковеды считают, что оно возникло от церковнославянского слова "яра". Слово имеет значение "весна".

Если вы ищете имя, которое будет подходить абсолютно любой девочке, то мы недавно делали такую подборку.