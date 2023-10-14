Классика в моде постоянно, потому можете смело выбирать популярные имена для своих новорожденных девочек. Главное – учтите, созвучны ли они с фамилией и отчеством. Несколько таких имен и их значение – собрал 24 Канал.

Не хило 6 трендовых имен английского происхождения, которыми можно назвать девочку

Традиционные имена для девочек: список

Мария считается известным женским именем, поскольку так было зовут мать Иисуса Христа. Оно образовалось из древнееврейского языка и имеет несколько версий перевода "отброшенная", "горькая", "печальная", "госпожа".

Виктория – это одно из самых популярных имён в Украине. Сформировалось от латинского слова "Victoria", что означает "победа". Так называлась римская богиня победы. Также очень распространен в США, Канаде, Австралии и странах Европы.

Анастасия – тоже имя, которое знают все. Это женский вариант имени Анастас, означающий "воскресенье". С греческого на украинский оно имеет значение "возвращено к жизни".

Александра – это женский вариант греческого имени Александр, означающий "заместитель людей". Значение имени трактуют как "защитница", "надежда", "отважная".

Полина – красивое женское имя, имеющее два варианта происхождения. По первой, это сокращенная версия греческого мужского имени Аполлинарий со значением "солнечный". А за второй, имя имеет латинские корни. Речь идет о том, что Полина возникла от имени Поль, что означает "маленький", "малыш".

Екатерина – одно из самых старых имен в мире. Появилось в Древней Греции и означает "чистое" и "непорочное". Оно имеет свои варианты в разных странах. В частности, Каталина, Кэтрин, Катрин, Кейтилин, Кейт, Каталин, Кетеван.

Елизавета – очень красивое имя. Сформировалось от древнееврейского слова "elisheva", которое трактуется "клятва, Богом я клянусь". Оно очень популярно среди христиан, потому что Елизавета была матерью святого Иоанна Крестителя.

Дарья – также достаточно древнее имя, трактуемое по-разному. Некоторые считают, что он имеет старославянское происхождение. Возникло от слова "дар", то есть имеет значение "дарован" или "подарен". Другие говорят, что имя имеет древнеперсидские корни от имени Дараявауш (Дарий). В частности, частица "дара" означает "владеющий", а "вауш" – "добрый, благий". Иногда имя трактуют как "победительница".