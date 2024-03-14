Борщ, Юшка и Масло: 20 "вкусных" украинских фамилий, которые вас развеселят

Украинские фамилии имеют невероятно интересную историю. Среди них вы можете найти очень смешные варианты, ведь у наших предков было мощное воображение. Некоторые родовые имена, в частности, появлялись из-за названий тех или иных блюд.

Такие фамилии давали в зависимости от того, что любил поесть человек или чем угощал гостей. Ведь и в давние времена вкусы у всех были разные. Больше информации об этом читайте в материале.

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Подборка интересных и забавных украинских фамилий

Украинцы давали друг другу фамилии, которые связаны с традиционными украинскими блюдами. Поэтому они еще и развивали и распространяли нашу культуру. Заметим, что эти варианты звучат достаточно просто. То есть люди решили не менять оригинальное звучание. Вот какие родовые имена в списке:

Борщ

Булка

Вареница

Сало

Малай

Молоко

Масло

Юшка

Согласитесь, что они достаточно забавно звучат и действительно вызывают искреннюю улыбку. Кстати, "вкусные" фамилии не всегда происходят от блюд. Некоторые, в частности, образовывались из-за того, что человек просто любил вкусно поесть. Например, речь идет о таких: Лакомый, Жируха, Напха, Скороед, Ласый, Смакула. А украинцам, которые имели большой живот, давали фамилии Пузач, Желтобрюх, Черевуха, Череватый, Брюхань, Трипуз.

Еще несколько смешных фамилий

Это еще не все веселые украинские фамилии, которые существуют. Также есть Лиходид, Вихопень, Приход, Псяр, Безмозглый, Заваликут, Лизун, Загубипалец, Пизнюк, Куропась, Кривоглавый, Пирникоза, Секретный. Они, кстати, считаются довольно редкими. Владельцы таких фамилий разбросаны по всей Украине. Их, частности, можно услышать в Крыму, на Галичине, Слобожанщине и Приднепровье.