Ухаживаем за розами весной: простые советы по борьбе с вредителями

Красивые розы – мечта каждого садовода. Чтобы она стала реальностью, нужен тщательный уход. Поэтому следует соблюдать несколько простых советов, которые уберегут ваши растения от вредителей. Позаботьтесь весной о том, чтобы летом розы радовали вас красотой.

Проблема большого количества насекомых на розах весной – неизбежна. Сражаться с вредителями роз нетрудно, если вы знаете несколько практических советов. Читайте в материале 24 Канала об эффективном уходе за розами весной.

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Простые советы по уходу за розами весной

Каждую весну необходимо проводить санитарное обрезание роз. Однако при этом важно помнить, что обрезать цветы можно только до распускания почек.

Осматривая розы после зимы, особое внимание уделите тем, которые высадили осенью прошлого года. Все сухие, обмороженные, поврежденные и изломанные части обрежьте до здоровой и живой ткани. Срез выполняйте под острым углом, чтобы дождь стекал со стебля и он не гнил.

После обрезки следует "подкормить" кусты. Раннее весенняя подкормка имеет свои сроки: удобрение нужно внести после того, как набухли почки, но пока они не распустились.



Весной следует обрезать розы / Фото Pinterest

Весной обязательно обработайте кусты. Это поможет избежать большинства грибковых заболеваний и нашествий вредителей в течение целого года. Для этого следует использовать медный купорос или бордоскую смесь. Через 15 дней повторить обработку. Инструкцию и пропорции найдете на упаковке.

В борьбе с вредителями вам поможет инсектицид "Актара", являющийся одним из самых эффективных. Его можно использовать даже, когда листики уже распустились.

Здесь подойдут азотные, комплексные или специализированные удобрения для роз. Дозировка удобрения зависит от рекомендаций производителя. Каждые 2 года целесообразно добавлять органику. Компост углубляют в грунт вокруг куста.

Автор: Марьяна Карлицкая