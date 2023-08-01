Что добавить в воду, чтобы лилии стояли дольше: действенный лайфхак

Лилии очаровывают своими высокими стеблями и белыми цветами. Неудивительно, что их добавляют в букеты и композиции. Уход за срезанными лилиями отличается.

Лілії вважаються досить витривалими квітами, які можна зберігати у вазі довгий час. Щоб швидко не зіпсуватись, потрібно знати деякі секрети. Про що йдеться – розповість 24 Канал .

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Як зробити, щоб лілії зберігалися довше

Обрізання стебел – необхідна процедура догляду за ліліями. Це важливо не просто, щоб вони виглядали красиво у вазі, а й для їхнього здоров'я. Такі зрізи зроблять життя ваших лілій довшим. Перш ніж поставити квіти у вазу, укоротіть кінці стебла під кутом 45 градусів на 1-2 сантиметри.

Вазу, в которую вы погружаете лилии, должно быть чистым чтобы не было бактерий и других загрязнений. Ибо все это портит их состояние. Поэтому перед тем, как класть туда цветы, хорошо промойте и продезинфицируйте.



Чистая ваза / Фото "Доставка цветов"

Обязательно нужно удалить нижние листья на стебле, даже если он невелик.

на стебле, даже если он невелик. Рекомендуется брать отстоянную или отфильтрованную воду, чтобы в ней не было хлора. Есть действенный лайфхак: сделать раствор из 30 граммов сахара, 1 чайной ложки уксуса на 1 литр воды. Да, лилии будут храниться дольше.

Расположите вазу с лилиями в прохладном месте. Избегайте прямого солнечного света, но чтобы и не было сквозняков. Это отрицательно сказывается на здоровье лилий.

Підрізайте стебла щодня, і навіть міняйте воду. Щоб квіти довше простояли , можете додати у воду таблетку аспірину або саліцилової кислоти. У нагоді й чорне вугілля. Це знезаражує воду та вбиває будь-які бактерії.



Аспірин / Фото Ukrhealth