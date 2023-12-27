Важные правила полива герани зимой: соблюдайте их, чтобы растение не погибло

Герань нуждается в тщательном поливе. Ведь недостаточное количество воды или ее избыток может навредить растению. В частности, начнут гнить корни.

Зимой, как и любой цветок, герань требует более внимательного ухода. Ведь суровые морозы и снег – не самые лучшие условия для растений. Не все вазоны дома могут дожить до весны – только самые выносливые.

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Как правильно поливать герань зимой

Во время зимнего периода герань не следует беспокоить, ведь она находится в состоянии покоя. Полив должен быть средним, чтобы не навредить растению. Прежде всего следует узнать, насколько влажна почва. Для этого нужно прикоснуться к ней пальцем. Если земля на глубине 1-2 сантиметра достаточно сухая, необходимо добавить воды.

Не следует поливать герань, если почва немного влажная. Вода должна быть комнатной температуры. Следите за тем, чтобы не использовать слишком холодную. Эксперты рекомендуют поливать растение один раз в неделю или каждые две недели. Если не хотите, чтобы листики начали гнить, то не лейте воду сверху.

Полив герани зимой / Фото Pixabay

Основные правила полива

Не пересушивайте и не переувлажняйте землю.

Цветок лучше поливать утром или вечером.

Следите за тем, чтобы вода не попала на листву.

Для полива выбирайте мягкую воду, в которой не содержится хлор.

Не стоит лишний раз поливать герань, иначе корни начнут гнить.

Для того чтобы не привести к избыточному поливу, используйте поддон или салфетки.

Добавляйте воду в горшок часто, однако, в небольшом количестве.

Зимой герань может начать сохнуть. Поэтому специалисты настаивают, чтобы вы не поливали растение перекисью водорода и другими активаторами. Это поможет цветку простоять до весенней обрезки.