Как хранить тюльпаны в вазе дольше: важны моменты, чтобы они оставались свежими
15 июня 2023, 11:37Читати новину українською
Тюльпаны – нежные и прекрасные цветы, которые доставляют удовольствие всем. Для того чтобы они стояли дольше, нужно создать для них условия, приближенные к естественным.
Тюльпанам нужны особые условия для долгого хранения. Это касается полива, света, обрезки и прочих нюансов. 24 Канал расскажет как ухаживать за тюльпанами в весе, чтобы долго стояли.
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Как ухаживать за тюльпанами в вазе
- Продезинфицируйте вазу антибактериальным средством и наполните холодной водой.
- Не нужно набирать большое количество воды, достаточно на уровне 7 сантиметров.
- Можно добавить в вазу несколько кубиков льда.
- Каждый день меняйте воду в весе, чтобы она была свежей.
- Отрезайте лишние листья, которые попадают в воду.
- Подрезайте стебли на 1 сантиметр каждый день. Срез должен быть прямым, чтобы цветы лучше впитывали воду.
Подрезка тюльпанов / Фото "Сад Фасад"
- Для того чтобы цветы дольше стояли, можно добавлять в воду с вазой аспирин или активированный уголь.
- Стебли можно легонько прокалывать иглой, чтобы к цветам лучше поступал кислород.
- Не стоит ставить тюльпаны у батареи, камина или на другое место, где будут попадать прямые солнечные лучи.
- Не совмещайте их вместе с нарциссами, лилиями и розами. Это не очень хорошее для них соседство.
- Можно положить их в газету и в холодильник на 1-2 часа. Это увеличит продолжительность их хранения.