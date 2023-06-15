Как хранить тюльпаны в вазе дольше: важны моменты, чтобы они оставались свежими

15 июня 2023, 11:37
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Тюльпаны – нежные и прекрасные цветы, которые доставляют удовольствие всем. Для того чтобы они стояли дольше, нужно создать для них условия, приближенные к естественным.

Тюльпанам нужны особые условия для долгого хранения. Это касается полива, света, обрезки и прочих нюансов. 24 Канал расскажет как ухаживать за тюльпанами в весе, чтобы долго стояли.

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Как ухаживать за тюльпанами в вазе

  • Продезинфицируйте вазу антибактериальным средством и наполните холодной водой.
  • Не нужно набирать большое количество воды, достаточно на уровне 7 сантиметров.
  • Можно добавить в вазу несколько кубиков льда.
  • Каждый день меняйте воду в весе, чтобы она была свежей.
  • Отрезайте лишние листья, которые попадают в воду.
  • Подрезайте стебли на 1 сантиметр каждый день. Срез должен быть прямым, чтобы цветы лучше впитывали воду.


Подрезка тюльпанов / Фото "Сад Фасад"

  • Для того чтобы цветы дольше стояли, можно добавлять в воду с вазой аспирин или активированный уголь.
  • Стебли можно легонько прокалывать иглой, чтобы к цветам лучше поступал кислород.
  • Не стоит ставить тюльпаны у батареи, камина или на другое место, где будут попадать прямые солнечные лучи.
  • Не совмещайте их вместе с нарциссами, лилиями и розами. Это не очень хорошее для них соседство.
  • Можно положить их в газету и в холодильник на 1-2 часа. Это увеличит продолжительность их хранения.

Автор: Вікторія Козар