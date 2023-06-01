Есть вещи, которых она не любит: как правильно ухаживать за садовой азалией

Азалия – это один из самых ярких цветущих кустов. Ее можно выращивать как в закрытом помещении, так и в открытой почве. Только нужно знать, как правильно ухаживать за садовой азалией.

Садовая азалия – это растение, которое славится своими яркими и красивыми цветами белого, розового, красного, фиолетового и других цветов. 24 Канал расскажет, как ухаживать за садовой азалией в домашних условиях

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Уход за садовой азалией

Садовые азалии нуждаются в некотором особом уходе для того, чтобы они расцветали и сохраняли свою красоту. Вот несколько важных шагов по уходу.

Необходимо выбрать правильное место для садовой азалии. Они лучше растут в полутени или в затененном месте, где есть частичное солнце утром или вечером. Следует избегать прямых солнечных лучей, потому что они повреждают листья.

для садовой азалии. Они лучше растут в полутени или в затененном месте, где есть частичное солнце утром или вечером. Следует избегать прямых солнечных лучей, потому что они повреждают листья. Садовые азалии требуют кислого и хорошо дренированного грунта. Можно сделать специальную смесь, добавив перлит или хворост к земле.



Азалиям нужна хорошая земля / Фото Сад и огород