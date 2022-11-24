Чтобы цветы жили и в морозы: как ухаживать за орхидеями зимой, чтобы они не погибли

Хаотические отключения света и тепла в результате российских обстрелов могут негативно повлиять не только на здоровье людей – от морозов также могут страдать зеленые питомцы. Читайте, как ухаживать за орхидеями в зимний период, чтобы они не заболели и погибли.

24 канал выяснил, как правильно ухаживать за привередливой и красивой орхидеей зимой – соответствующая забота и соблюдение простых правил могут спасти растения.

Как ухаживать за комнатными растениями зимой, чтобы они не погибли

Как поливать орхидею зимой

Орхидея – влаголюбивое растение, требующее регулярного увлажнения даже зимой. Конечно, частота полива в холодное время года будет меньше – поливать орхидеи зимой стоит раз в 10 дней.

Если в вашем доме достаточно тепло, а воздух сух от батарей и обогревателей, орхидеи нужно поливать чаще.

Чем больше горшок у вашего растения, тем чаще нужно увлажнять землю.

Как ухаживать за орхидеями зимой / Фото Unsplash

Что нельзя делать с орхидеями зимой

Целый ряд действий может сокрушительно повлиять на вашего зеленого исполнителя. Среди них:

Перелив или пересушивание почвы – слишком много влаги может повлечь за собой болезни корней и гибель растения, а пересушивание замедлит развитие соцветий и может уничтожить листья орхидеи.

– слишком много влаги может повлечь за собой болезни корней и гибель растения, а пересушивание замедлит развитие соцветий и может уничтожить листья орхидеи. Регулярная перестановка растения с места на место – орхидеи, как и другие растения, тяжело воспринимают "переселение" и могут заболеть стрессом. Кроме того, нежелательные переставки могут негативно повлиять на цветение и общее развитие растения.

– орхидеи, как и другие растения, тяжело воспринимают "переселение" и могут заболеть стрессом. Кроме того, нежелательные переставки могут негативно повлиять на цветение и общее развитие растения. Поливать розетку растения – вода может застоять в розетке и вызвать загнивание изнутри, а также привести к болезням растения.

– вода может застоять в розетке и вызвать загнивание изнутри, а также привести к болезням растения. Поливать слишком теплой водой – орхидеи любят тёплую воду, однако перегибать с температурой, чтобы согреть растение, не стоит. Предельная температура полива – +50 градусов, в идеале – 35 градусов по Цельсию.

Как ухаживать за орхидеями зимой / Фото Unsplash