Как ухаживать за кожаными сумками: полезные советы
Сумка является неотъемлемой частью стиля и изюминкой любого модного образа. Качественные сумки сохраняют красивую форму и состояние годами, однако за ними нужно ухаживать должным образом.
Сумка – это многофункциональный элемент гардероба, благодаря которому все мелкие повседневные вещи всегда можно иметь с собой: кошелек, ключи, косметику, расческу, визитницу, зеркало. Лучшими сумками считаются те, которые сделаны из натуральной кожи, ведь этот материал прочный и износоустойчивый. Он не опасается ни мороза, ни воды, ни атмосферных перепадов. Хотя натуральная кожа не капризна, но все же требует определенного ухода, отмечает 24 Канал.
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Советы, как ухаживать за кожаной сумкой
- Нельзя кожаные аксессуары хранить в полиэтиленовых пакетах. Лучше использовать мешочки из натуральной ткани, поскольку кожа – это "дышащий" материал. От недостатка кислорода и достаточной влаги кожа станет жесткой на ощупь и может трескаться.
- Чтобы избежать заломов, деформации или вмятин на коже, храните сумочку в стоящем положении, предварительно набив ее смятыми газетами. Бумага унесет лишнюю влагу и сохранит правильную форму сумки.
- Чтобы сумочка не потеряла свой цвет, избегайте длительного воздействия ультрафиолета на ее поверхность.
- Не допускайте длительного воздействия воды на кожу. Сильное промокание губительно для натурального материала. Если сумка все-таки сильно намокла, то обеспечьте ей правильные условия высыхания. Придя домой, набейте изделие смятыми газетами и поставьте высыхать при комнатной температуре. Ни в коем случае не ставьте мокрую сумку у батареи или обогревателя.
- Также, чтобы защитить сумку от воды, на нее можно нанести специальный водозащитный спрей.
Как ухаживать за кожаной сумкой – советы и лайфхаки / Фото Unsplash
- Один раз в неделю сумку из кожи можно протирать тканью, смоченной в теплой мыльной воде, а после этого следует вытереть сухой тканью. Не рекомендуется постоянное использование салфеток, особенно в составе которых содержится спирт. Подкладку сумки можно протереть антибактериальной салфеткой, ватным диском, смоченным в спирте или использовать обычную мыльную воду.
- Чтобы кожа оставалась нежной и мягкой, время от времени протирайте ее салфеткой, смоченной в касторовом масле. Если масла нет, можно использовать обычный увлажняющий крем для рук.
- Чтобы сумка не потеряла свою форму, не заполняйте сумку слишком большим количеством вещей.
- Во избежание пятен не забывайте хранить косметику закрытой в косметичке, закрывать ручки и маркеры.
- Края – это первая особенность, выдающая плохое состояние сумки. Поэтому уделяйте внимание этой части изделия и старайтесь не класть сумку на пол.
- Кожаную сумку нельзя стирать.
- Следует осторожничать с кожаной сумкой в салоне красоты, держите ее как можно дальше от спреев для волос, красящих растворов, избегайте контакта с продуктами, содержащими агрессивные химические вещества.
- Нельзя постоянно подвешивать кожаное изделие за ремешок. От хранения в таком положении ремешок растягивается.
Заботьтесь о своей кожаной сумочке, и тогда она прослужит много лет, не потеряв свой внешний вид и красоту.