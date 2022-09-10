Чтобы не трескалась и была в форме: как ухаживать за кожаной обувью зимой

Зимой особенно тяжело оставлять кожаную обувь в хорошей кондиции – из-за морозов и грязи кожа может потрескаться, потерять эластичность и форму. Как мыть и ухаживать за такой обувью в холодный сезон – читайте в материале.

24 канал собрал полезные советы, которые помогут почистить кожаную обувь и оставить ее в отличном состоянии даже зимой.

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Очистка вручную

Стирать кожаную обувь, будь то кроссовки или ботинки – нельзя ни при каких условиях. Перепады температуры могут повредить поверхность кожи и образовать трещины, которые будут пропускать холод и будут выглядеть очень неэстетично.

Мыть и стирать кожаную обувь нужно исключительно вручную, с помощью мягкой тряпки и неагрессивных моющих средств.

Как ухаживать за кожаной обувью зимой / Фото Unsplash

Увлажняйте кожу от мороза

Как и кожа ваших рук и лица, кожа на обуви нуждается в питании и защите от морозов. Чтобы ваша любимая пара не растрескалась и повредилась от аномального холода, следует мазать ее жирными средствами, которые помогут оттолкнуть мороз.

Для этого подойдут как кремы для рук на масляной основе, так и масло, вазелин или другие увлажняющие средства. Если вы переживаете, что ваша обувь может повредиться от домашних средств, купите в магазине специальные кремы и гели для кожаной обуви.

Как ухаживать за кожаной обувью зимой / Фото Unsplash

Чистите обувь от соли

Зимой на обуви часто оседают остатки соли и песка, которыми посыпают дороги. Они могут серьезно повредить кожу и образовать микротрещины на поверхности.

Чтобы избавиться от следов соли, можно использовать раствор воды и уксуса. Просто разбавьте в стакане воды несколько столовых ложек уксуса, вмокните в тряпку и протрите нежно поверхность, не втирая раствор в кожу. После этого обувь нужно еще раз протереть тряпкой с чистой водой.

Как ухаживать за кожаной обувью зимой / Фото Unsplash