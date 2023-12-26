Орхидея будет цвести целый год: просто добавьте к растению это удобрение
Источник:Dream Garden
Для хорошего цветения орхидеи необходим тщательный уход. Одним из его самых главных этапов является подкормка. Ведь так почва насытится достаточным количеством питательных веществ.
Эксперты поделились органическим удобрением, которое нужно добавить в орхидею. Оно поможет корням растения хорошо развиваться, а листьям – быть всегда свежими.
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Как приготовить удобрение для орхидеи
Для того чтобы приготовить удобрение, возьмите: 2 зубчика чеснока, 30 граммов свежих помидоров и 3 литра воды. Сначала нужно нарезать чеснок и поместить его в блендер. Дальше то же самое сделайте с помидорами. Добавьте в сосуд 0,5 литра воды и сблендеруйте. Текстура должна быть как в пюре. Затем смесь необходимо процедить через сито и залить в емкость, наполненную 2,5 литрами воды.
Как применить удобрение
- Смачивайте удобрением ватный диск и протирайте им листья орхидеи 1 раз в месяц. Хорошо обрабатывайте смесью растение с обеих сторон. Это поможет избавиться от различных болезней и вредителей.
- Поливайте орхидею удобрением 1 раз в две недели, чтобы укрепить корни и основу растения. Кроме того, этот метод способствует росту цветка.
- Наливайте удобрение в разбрызгиватель и распыляйте его по всей орхидее каждые 2 недели. Это спасет листья от грязи и вредителей.
Держите орхидею на подоконнике, который выходит на запад или на восток. Ведь так на растение попадает меньшее количество солнечных лучей. Обязательно закрывайте окна жалюзями или шторами и регулярно опрыскивайте листики водой. В противном случае орхидея может получить ожоги.