Участница реалити-шоу "Холостяк", которая покинула проект за несколько шагов до финала, активно развивает свою страницу в инстаграме. Девушка опубликовала откровенный кадр, на котором едва прикрыла обнаженную грудь.

Хотя финал юбилейного сезона самого романтичного шоу страны уже давно позади, а Максим Михайлюк строит отношения с избранницей, которая не участвовала в шоу, девушки из проекта "Холостяк" до сих пор привлекают к себе внимание поклонников.

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Так, на личной странице в инстаграме Кристина опубликовала кадры с изысканной фотосессии в черном костюме и на каблуках. Жакет девушка надела на обнаженное тело и сделала яркий макияж. Кристина распустила волосы и уложила их легкими волнами.

Я просто безумно обожаю костюмы! В них всегда будете выглядеть аккуратно, стильно и элегантно. А в этот костюм я просто влюбилась! В жизни выглядит еще круче, чем на фото,

– написала девушка.

Соблазнительный вид Кристины собрал больше 2 тысяч лайков и десятки комментариев от активных поклонников.



Кристина из "Холостяка" показала соблазнительный образ / Фото из Instagram



Кристина из "Холостяка" показала соблазнительный образ / Фото из Instagram



Кристина из "Холостяка" показала соблазнительный образ / Фото из Instagram