Дочь Синди Кроуфорд и американская модель Кайя Гербер поделилась пикантным фото. Она показала жаркий образ и засветила обнаженную грудь.

19-летняя модель, по личной страницей которой в Инстаграме следят 6 миллионов пользователей сети, не стесняется публиковать откровенные фото. Она снимается в эротических фотосессиях, где демонстрирует роскошное тело. Также знаменитость часто показывает свой look of the day, который также может быть чрезвычайно соблазнительным.

На днях Кайя запостила фотографию, на которой позирует на фоне растений. На ее лицо падают лучики солнца, добавляя фотографии атмосферности. Однако больше всего внимание поклонников привлек именно аутфит звезды.

Модель предстала перед камерой в голубых штанах с высокой посадкой и белой майке. На фото видно, что Гербер позирует без нижнего белья и именно это взбудоражило воображение ее многомиллионной аудитории поклонников. Майка обтягивающая тело звезды и акцентировала внимание на ее груди.

Короткие волосы модель уложила ровно. На лице она сделала легкий макияж с нюдовой помадой на губах. В руке держала оригинальные духи, а уши Кайи украшали лаконичные серьги.



Кайя Гербер в майке без белья/ Instagram / @kaiagerber