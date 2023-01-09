Без единой иголки на полу: как легко убрать новогоднюю елку из дома

Новогодние праздники подходят к концу, а живые новогодние красавицы начинают осыпаться, так что пора убирать их из домов. Но чтобы не устраивать лишнюю уборку после выбрасывания елки, можно воспользоваться простым лайфхаком, который поможет оставить ваш пол без осыпанных иголок.

Чтобы новогодняя елка не испачкала ваш пол, пока вы убираете ее из дома, можно применить простой и эффективный трюк. 24 Канал.

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Как убрать елку, чтобы она не осыпалась

Живая новогодняя елка, которая довольно долго стояла и радовала вас своим видом, скоро начнет осыпаться. Убирать иглы после ее уборки мало кому хочется поэтому можно воспользоваться действенным методом, для которого понадобится только простыня и веревка.

Как легко убрать живую елку из дома / Фото Unsplash

Что нужно сделать:

Расстелите простыню, которая вам не жалко, на полу у елки. Предварительно снимите с дерева все украшения;

Разберите основание, на котором держится дерево и осторожно положите елку на простыню;

Заверните новогоднее дерево в простыню так, чтобы ни одна из ветвей не выглядывала из импровизированного кокона;

Чтобы иглы елки не выпадали через отверстия на концах простыни, свяжите его веревкой или узел;

Осторожно вынесите елку, развяжите и уберите простыню.

Как легко убрать живую елку из дома / Фото Unsplash

Таким образом ваш дом не будет забросан елочными иглами, а вам не придется лишний раз убирать после этого.