Если постоянно дождит: полезные советы и подсказки, как защитить клубнику от гниения

Сейчас по всей территории Украины дожди, поэтому вполне логично огородники задают себе вопрос, что с этим делать. Ведь не хочется, чтобы плоды сгнили и все усилия были напрасны.

Большие дожди и частые поливы развивают грибковые инфекции на ягодах. Это очень снижает урожай и портит растения. Что с этим делать – подскажет 24 Канал.

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Как защитить клубнику от гниения

Во время обильных дождей налет плесени покрывается на созревших плодах и ягоды начинают гнить. Есть один интересный метод – мульчирование. Когда плоды становятся спелыми и приближаются к земле, почву нужно покрыть слоем соломы, опилок или хвои. Это уменьшит развитие гнили.



Мульчирование клубники / Фото Аптека садовода

Важный нюанс, который должны знать садоводы – это правильное расстояние. Клубнику надо сажать с такой дистанцией, чтобы мокрые листья быстрее и лучше высыхали.

Удобрения нужно вносить в меру, не преувеличивать с ними. Важная обработка растений фунгицидами – веществами, содержащими развитие грибов.

– веществами, содержащими развитие грибов. Сажайте клубнику на солнечных и открытых участках.

Выбирайте сорта, устойчивые к грибковым заболеваниям.

Периодически удаляйте усы и сорняки, чтобы посадка не становилась загущенной.

Для профилактики следует обрабатывать клубнику 3% раствором бордоской жидкости. Это защитит ее от разных болезней.



Бордосская жидкость / Фото Floristics.info

Предотвращать развитие грибковой инфекции перекись водорода. Для приготовления берём 2 ложки 3% перекиси водорода и разводим его в 1 литре воды. Лучше всего это делать рано до восхода солнца или вечером после заката. Следует опрыскивать все листья и ягоды.



Перекись водорода / Фото "Tabletki.ua"

Не только защитит от гниения, но и подпитает клубнику йод. Достаточно будет 1 ложки йода на ведро воды. Обрабатывайте таким раствором листья, ягоды и землю вокруг куста.



Йод / Фото Naurok