Романтическая история проекта "Холостячка" продолжается. Ксения Мишина определилась с тремя фаворитами, среди которых радиоведущий Андрей Рыбак. Мужчина откровенно рассказал о любви на проекте и чувствах к главной героине.

Участник шоу "Холостячка" Андрей Рыбак – один из фаворитов Ксении Мишиной. Главная героиня проекта симпатизировала мужчине еще с первой вечеринки, ведь вручила ему бутоньерку первого впечатления и пошла на первое свидание в рамках реалити. В интервью для издания "Факты" радиоведущий вспомнил первую вечеринку проекта и общение с актрисой.

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Андрей Рыбак о чувствах на шоу "Холостячка"

Мужчина признался, что получил расположение "Холостячки" еще во время знакомства и чувствовал свое превосходство над другими участниками. Однако симпатия Ксении Мишиной лишь вдохновила его бороться за сердце красавицы.

Мне было приятно, что у Ксюши сразу возникла симпатия ко мне. Я чувствовал это. Было ли это поводом расслабиться? Нет! Мне захотелось еще больше включиться и проявлять себя,

– подчеркнул Андрей Рыбак.

Он рассказал, что до старта "Холостячки" много слышал о Ксении Мишиной и хотел понять, подходят ли они друг другу. Уже после первых встреч Андрей Рыбак убедился, что ему хорошо и интересно рядом с девушкой, а для него это главный фактор идеальных отношений. Радиоведущего покорило хорошее чувство юмора, решительность и харизма главной героини.

"До проекта я слышал разные отзывы относительно этой женщины: кто-то говорил, что очень круто с ней работать и общаться, а кто-то – противоположные вещи. Но с каждой нашей встречей я лишь убеждался, что мы с Ксюшей на одной волне. Она настоящая", – подчеркнул Андрей Рыбак.